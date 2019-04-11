Как на самом деле выглядела Селезнева в молодости

Как на самом деле выглядела Наталья Селезнева в молодости

Наталья Селезнева попала на сцену случайно. Ей было шесть лет, когда ее буквально за руку отвел на пробы в Театр Советской Армии известный актер Михаил Майоров . Маленькая Наташа гуляла возле театра, где ее и заметил актер. Она получила роль в спектакле "30 серебреников".

Однажды на спектакль пришла Агния Барто и настояла на том, чтобы одну из главных ролей в фильме "Алеша Птицын вырабатывает характер" сыграла Наташа. Потом были съемки в картинах "Девочка и крокодил", "Аленка".

РИА Новости

Наталья Селезнева легко поступила в театральное училище имени Щукина. Она легко совмещала учебу с работой и продолжала много сниматься. Но всенародную известность ей принесло сотрудничество режиссером Леонидом Гайдаем , в фильмах которого она сыграла сначала однокурсницу Шурика, а затем и его жену.

РИА Новости

Речь, конечно, идет о картинах "Операция Ы и другие приключения Шурика" и "Иван Васильевич меняет профессию". Ее образ запомнился многим: наряды, прическа, макияж — все такое не по-советски блестящее и яркое. В жизни Наталья Селезнева выглядела по-другому.

Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию"

В 1968 году актриса познакомилась со своим будущим мужем, режиссером Владимиром Андреевым . Они до сих пор вместе. В браке родился сын, а сейчас у звездной пары появились и внуки.