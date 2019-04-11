Как на самом деле выглядела Селезнева в молодости

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Как на самом деле выглядела Наталья Селезнева в молодости 

Рамблер 4 часа назад
Наталья Селезнева попала на сцену случайно. Ей было шесть лет, когда ее буквально за руку отвел на пробы в Театр Советской Армии известный актер Михаил Майоров. Маленькая Наташа гуляла возле театра, где ее и заметил актер. Она получила роль в спектакле "30 серебреников".
Однажды на спектакль пришла Агния Барто и настояла на том, чтобы одну из главных ролей в фильме "Алеша Птицын вырабатывает характер" сыграла Наташа. Потом были съемки в картинах "Девочка и крокодил", "Аленка".
РИА Новости
Наталья Селезнева легко поступила в театральное училище имени Щукина. Она легко совмещала учебу с работой и продолжала много сниматься. Но всенародную известность ей принесло сотрудничество режиссером Леонидом Гайдаем, в фильмах которого она сыграла сначала однокурсницу Шурика, а затем и его жену.
РИА Новости
Речь, конечно, идет о картинах "Операция Ы и другие приключения Шурика" и "Иван Васильевич меняет профессию". Ее образ запомнился многим: наряды, прическа, макияж — все такое не по-советски блестящее и яркое. В жизни Наталья Селезнева выглядела по-другому.
Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию"
В 1968 году актриса познакомилась со своим будущим мужем, режиссером Владимиром Андреевым. Они до сих пор вместе. В браке родился сын, а сейчас у звездной пары появились и внуки.
РИА Новости
Комментарии2
Актеры , Видео , Михаил Майоров , Леонид Гайдай , Наталья Селезнева , Владимир Андреев , РИА Новости
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