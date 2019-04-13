Наталья Варлей не испугалась съемок в фильме «Вий»

Актрису Наталью Варлей , которая сыграла Панночку в картине Александра Птушко «Вий», не испугало ни то, что специально для нее сделали гроб, ни то, что ей предстояло в нем летать. Птушко увидел девушку в «Кавказской пленнице» и оценил трюки, которые там делала Наталья, цирковая артистка. Варлей согласилась, но съемки оказались сложными.

В кадре Наталью ставили на вибрирующую платформу, чтобы казалось, будто ее трясет от ярости, накладывали тусклый грим и подсвечивали глаза, имитируя сатанинский свет. А вот во время одного из полетов в гробу артистка выпала из гроба. Лишь в самый последний момент ее каким-то чудом подхватил коллега Леонид Куравлёв , поэтому трагедии не произошло.

Именно тогда выяснилось, что Наталья боится высоты, а под купол цирка на заре карьеры она поднималась, всякий раз настраивая себя и преодолевая боязнь. Кстати, на площадке девушка не теряла времени. Они была уже студенткой Щукинского училища и прямо в декорациях изучала конспекты. Зато после выхода картины Наталью начали преследовать неприятности.

Она заболела, после ушел муж, в кино перестали предлагать роли. Сама актриса не связывали это с мистикой Гоголя, однако пришла к выводу, что нечистая сила и храм несовместимы.