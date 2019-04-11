Джеки Чан опроверг слухи о съемках в фильме «Час пик 4»

В начале недели появились слухи о том, что актер принимает участие в продолжении комедийного боевика «Час пик». На такие мысли поклонников фильма натолкнуло неоднозначное фото, которое выложил в социальной сети партер Джеки Чана по фильму, актер Крис Такер

На снимке Такер и Чан позируют вместе, показывая в камеру четыре пальца. Собственно, это и послужило поводом для слухов.

Однако поклонникам Джеки Чана придется разочароваться: актер не собирается принимать участие в съемках фильма «Час пик 4».

Об этом сегодня заявили его представители, отметив, что информация, касающаяся участия актера в вышеназванном фильме не соответствует действительности.

Менеджеры Джеки Чана уточнили, что и согласия на съемки в картине «Каратэ-пацан 2» актер тоже не давал.