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Джеки Чан опроверг слухи о съемках в фильме «Час пик 4» 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Час пик"
В начале недели появились слухи о том, что актер принимает участие в продолжении комедийного боевика «Час пик». На такие мысли поклонников фильма натолкнуло неоднозначное фото, которое выложил в социальной сети партер Джеки Чана по фильму, актер Крис Такер.
На снимке Такер и Чан позируют вместе, показывая в камеру четыре пальца. Собственно, это и послужило поводом для слухов.
Однако поклонникам Джеки Чана придется разочароваться: актер не собирается принимать участие в съемках фильма «Час пик 4».
Об этом сегодня заявили его представители, отметив, что информация, касающаяся участия актера в вышеназванном фильме не соответствует действительности.
Менеджеры Джеки Чана уточнили, что и согласия на съемки в картине «Каратэ-пацан 2» актер тоже не давал.
Напомним, что комедийный боевик "Час Пик" с Джеки Чаном и Крисом Такером в главных ролях вышел в 1998 году, через два года последовало продолжение фильма, а в 2007 году состоялась премьера третьей части картины.
Комментарии
Актеры , Крис Такер , Джеки Чан
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