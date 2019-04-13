Карьеры актеров, уничтоженные одной ролью

Актеры, которые одной ролью разрушили свою карьеру

Редкому актеру удается стать звездой после первой же роли, большинство артистов годами идут к тому, чтобы попасть в списки мировых знаменитостей. Но иногда один неверный шаг рушит карьеру, которая строилась годами. Какие артисты потеряли все из-за единственного фильма?

Шон Коннер

Первый исполнитель роли Джеймса Бонда . Разноплановый актер был в фаворе у режиссеров, а в 69-летнем возрасте был назван самым сексуальным мужчиной из ныне живущих. В 2003 году он сыграл главную роль и спродюсировал ленту «Лига выдающихся джентльменов». Фильм не понравился ни зрителям, ни критикам, а сэр Коннери ушел на пенсию.

Холли Берри

Невероятная Холли Берри стала в 2002 году первой афроамериканкой, удостоенной «Оскара» за главную женскую роль. Спустя три года она снялась в провальной «Женщине-кошке», после чего режиссёры перестали доверять ей главные роли.

Кевин Костнер

Кевин Костнер некогда был главной голливудской звездой. Ежегодно выходило несколько фильмов с его участием, которые неизменно восхищали аудиторию. Но обладатель двух «Оскаров» Костнер вдруг снялся в фильме «Водный мир». Критики разнесли ленту, а Кевин пропал из числа звезд первой величины.