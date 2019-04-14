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Самые вредные знаменитости Голливуда 

Рамблер 1 час назад
Фото: @ladygaga
Знаменитости, которые шли к славе долгие годы, порой становятся капризными и придирчивыми. Возможно, виной тому огромные гонорары, которые позволяют звездам ощущать себя чуть ли не божествами, или природная склонность к скандалам. Эти селебрити уже давно зарекомендовали себя не лучшим образом.
1. Американская певица Ники Минаж участвовала в съемке для модного журнала. В процессе она не пожелала общаться со специалистами на площадке, а увидев фото, безмолвно покинула студию.
2. Бен Стиллер как-то оказался сниматься в самый последний момент только потому, что в студии была неподходящая температура.
3. Леди Гага выбрала эпатажный сценический образ, но и в жизни она не отличается покладистостью. Ее бывшая домработница даже подала на певицу в суд из-за того, что хозяйка не оплатила ей постоянные переработки.
4. Кристина Агилера закатила истерику, потому что в Диснейленде с ней не захотел фотографироваться Микки-Маус.
5. Канье Уэст за несколько часов до начала музыкального фестиваля потребовал, чтобы стены его гримерки срочно перекрасили в белый цвет.
6. Линдси Лохан постоянно подворовывала на съемочных площадках.
7. Дженнифер Лопес иногда слишком высоко ценит себя и запрашивает заоблачные гонорары.
Комментарии
Актеры , Линдси Лохан , Дженнифер Лопес , Кристина Агилера , Бен Стиллер , Стефани Джерманотта
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