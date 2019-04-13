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Семейное дело: режиссеры, любившие снимать своих жен 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Некоторые супруги категорически отказываются работать вместе, другие — с успехом создают великолепные тандемы не только в жизни, но и на съемочной площадке.

Владимир Меньшов и Вера Алентова

РИА Новости
Оскароносный режиссер отнюдь не сразу решил снимать в своем главном фильме «Москва слезам не верит» собственную супругу. Изначально приглашал на роль Кати Анастасию Вертинскую, Жанну Болотову, Ирину Купченко, Маргариту Терехову и Наталью Сайко. Но актрисы по разным причинам отказались. Лишь тогда Меньшов решил предложить роль жене, Вере Алентовой. Так, кстати, не была в восторге от сценария, но играть согласилась. Результат нам всем известен. А Алентова стала настоящей музой супруга-режиссера, снявшего ее в половине своих фильмов.

Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая

РИА Новости
В фильмографии актрисы Юлии Высоцкой пять фильмов, которые снял ее супруг. Среди них «Глянец», «Дом дураков», «Щелкунчик» и «Рай». На вопрос, почему в своих фильмах он так любит снимать супругу, Кончаловский искренне отвечает, что любит работать с женой, а некоторые фильмы (например, «Дом дураков» и «Глянец») были созданы специально для нее.

Леонид Гайдай и Нина Гребешкова

Признанный мастер советской комедии снял свою жену Нину Гребешкову в шести своих картинах. И хотя режиссер предлагал ей в основном только роли второго плана, Гребешкова никогда не отказывалась, зная, что в жизни Гайдая всегда играет главную роль.

Григорий Александров и Любовь Орлова

РИА Новости
Долгие поиски режиссером актрисы на главную роль в фильме «Веселые ребята» закончились тем, что Александров нашел не только замечательную исполнительницу, но и свою любовь. Роман Любови Орловой и Григория Александрова был стремительным, а сразу по окончании съемок пара поженилась. Тандем знаменитой советской звезды и успешного режиссера зрители смогли оценить в таких фильмах, как «Цирк», «Волга-Волга», «Весна», «Светлый путь» и «Веселые ребята».
Комментарии
Актеры , Наталья Сайко , Григорий Александров , Нина Гребешкова , Вера Алентова , Андрей Михалков-Кончаловский , Маргарита Терехова , Ирина Купченко , Жанна Болотова , Леонид Гайдай , Юлия Высоцкая , Анастасия Вертинская , Любовь Орлова , Владимир Меньшов , РИА Новости
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