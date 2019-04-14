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Какие трюки Миронов выполнял без каскадеров 

Рамблер 2 часа назад
Фото: кадр из фильма "Невероятные приключения итальянцев в России"
Снимаясь в фильме Эльдара Рязанова «Невероятные приключения итальянцев в России», Андрей Миронов отказался от услуг каскадера и все трюки выполнял сам. Лента была наполнена опасными эпизодами, но это не остановило актера. В сцене погони он самостоятельно перелезал по пожарной лестницу в легковую машину итальянцев.
При этом длина лестницы была 11 метров, а автомобили двигались со скоростью 60 км/ч. В другом эпизоде Миронов спускался с шестого этажа гостиницы «Астория», держась только за ковровую дорожку.
Он также снялся в сценах со львом, причем бесстрашно общался с хищником три дубля. Еще один опасный момент случился, когда по сюжету герои перебираются через разведенный мост. Ради крупного плана Андрей Миронов повис над Невой на высоте 15-этажного дома. Наградой за эти старания стала поездка в Италию.
В Неаполе снимали сцену, когда персонаж Миронова ныряет на дно Невы, чтобы достать шкатулку с сокровищами. У артиста было всего два съемочных дня, но он не спешил покидать солнечную средиземноморскую страну и провел там три недели, развлекаясь по полной.
Комментарии
Актеры , Эльдар Рязанов , Андрей Миронов
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