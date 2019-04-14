Какие трюки Миронов выполнял без каскадеров

Снимаясь в фильме Эльдара Рязанова «Невероятные приключения итальянцев в России», Андрей Миронов отказался от услуг каскадера и все трюки выполнял сам. Лента была наполнена опасными эпизодами, но это не остановило актера. В сцене погони он самостоятельно перелезал по пожарной лестницу в легковую машину итальянцев.

При этом длина лестницы была 11 метров, а автомобили двигались со скоростью 60 км/ч. В другом эпизоде Миронов спускался с шестого этажа гостиницы «Астория», держась только за ковровую дорожку.

Он также снялся в сценах со львом, причем бесстрашно общался с хищником три дубля. Еще один опасный момент случился, когда по сюжету герои перебираются через разведенный мост. Ради крупного плана Андрей Миронов повис над Невой на высоте 15-этажного дома. Наградой за эти старания стала поездка в Италию.

В Неаполе снимали сцену, когда персонаж Миронова ныряет на дно Невы, чтобы достать шкатулку с сокровищами. У артиста было всего два съемочных дня, но он не спешил покидать солнечную средиземноморскую страну и провел там три недели, развлекаясь по полной.