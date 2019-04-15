Актеры, которые прославились благодаря родителям

Можно долго спорить об их таланте, но факт остается фактом. Они — дети актеров, и узнали о них благодаря знаменитым родителям.

Павел Табаков

@tabakov_pavel

Сын создателя знаменитой "Табакерки" и бывшего художественного руководителя нескольких театров дебютировал в кино в 19 лет, и сразу в главной роли. Его игра в фильме "Звезда" так понравилась критикам, что он с успехом продолжил свою карьеру в российском кино и сериалах. Однако, мнение критиков и зрителей расходятся. Последней его работой на ТВ стал сериал "Мертвое озеро", где он сыграл роль молодого полицейского. По отзывам зрителей, Табаков переигрывает, хоть и хорошо вживается в роль.

Никита Ефремов

@efremovefremov

Представитель одной из самых ярких актерских династий учился в физико-математической школе. Но это не помешало ему поступить в театральный. Уже во время студенческих постановок он получил престижную премию "Золотой лист". Сейчас в его фильмографии более 40 работ. Помимо этого он на постоянной основе участвует в постановках "Современника". Одной из последних его работ стал фильм Кирилла Серебенникова "Лето", где он сыграл Боба — прототипа Бориса Гребенщикова . За эту роль он получил много восторженных отзывов критиков.

Елизавета Боярская