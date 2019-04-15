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Актеры, которые прославились благодаря родителям 

Рамблер 8 часов назад
Фото: @lizavetabo
Можно долго спорить об их таланте, но факт остается фактом. Они — дети актеров, и узнали о них благодаря знаменитым родителям.

Павел Табаков

@tabakov_pavel
Сын создателя знаменитой "Табакерки" и бывшего художественного руководителя нескольких театров дебютировал в кино в 19 лет, и сразу в главной роли. Его игра в фильме "Звезда" так понравилась критикам, что он с успехом продолжил свою карьеру в российском кино и сериалах. Однако, мнение критиков и зрителей расходятся. Последней его работой на ТВ стал сериал "Мертвое озеро", где он сыграл роль молодого полицейского. По отзывам зрителей, Табаков переигрывает, хоть и хорошо вживается в роль.

Никита Ефремов

@efremovefremov
Представитель одной из самых ярких актерских династий учился в физико-математической школе. Но это не помешало ему поступить в театральный. Уже во время студенческих постановок он получил престижную премию "Золотой лист". Сейчас в его фильмографии более 40 работ. Помимо этого он на постоянной основе участвует в постановках "Современника". Одной из последних его работ стал фильм Кирилла Серебенникова "Лето", где он сыграл Боба — прототипа Бориса Гребенщикова. За эту роль он получил много восторженных отзывов критиков.

Елизавета Боярская

Дочь Михаила Боярского долго шла к тому, чтобы стать актрисой. Сначала она пробовала себя в модельном бизнесе, потом в журналистике, а уже после решила начать карьеру в театре. Ее дебютом стала роль в фильме "Агент национальной безопасности", а уже после этого ей начали отдавать главные роли в кино. Сейчас на ее счету более 50 картин, половина из которых довольно успешные.
Комментарии2
Актеры , Павел Табаков , Борис Гребенщиков , Елизавета Боярская , Михаил Боярский , Никита Ефремов
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