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Янковский сделал жизнь жены кошмаром 

Рамблер 7 часов назад
Олег Янковский и Людмила Зорина прожили вместе почти полвека. Они познакомились и поженились, ещё будучи студентами. Но поначалу удача сопутствовала лишь Людмиле: она была примой театра в Саратове, где жила пара, а Олег всё время был в тени знаменитой супруги. Но когда на экраны вышел многосерийный телефильм «Щит и меч», дебютный для Янковского, популярность свалилась и на Олега Ивановича. Когда стало понятно, что Янковского ждёт невероятная карьера в кино, Людмила пожертвовала собственными амбициями.
Актеры , Видео , Олег Янковский , Людмила Зорина
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