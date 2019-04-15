Что на самом деле случилось между Джоли и Питтом 

Что-то ужасное случилось 14 сентября 2016 года на борту частного самолета, в котором семья Джоли-Питт возвращалась с юга Франции в Лос-Анджелес. Меньше чем через неделю после возвращения Джоли подала на развод, мотивировав свое решение непреодолимыми разногласиями, в том числе в методах воспитания детей.
Прошло больше двух лет, в течение которой поклонники продолжали надеяться, что самая красивая пара Голливуда все-таки останется вместе. Однако на днях, 12 апреля, суд официально расторгнул брак Анджелины Джоли и Бреда Питта. Следующим будет решаться вопрос об опеке над шестерыми детьми (тремя приемными и тремя родными, младшие из которых двойняшки).
Много месяцев газеты спекулировали на тему причины развода. Питта подозревали в любовной интриге с французской звездой и коллегой по фильму «Союзники» Марион Котийяр. Ходили слухи о том, что он накричал и даже напл физически на одного из приемных сыновей, 15-летнего на тот момент. При этом и Джоли, и Питт хранили молчание, что только подливало масла в огонь досужих домыслов.
Марион Котийяр была вынуждена сделать открытое заявление, в котором сообщила, что любит своего мужа, никогда тому не изменяла и не собирается изменять — даже с красавчиком Бредом Питтом. Француженка попросила не втягивать ее в голливудский скандал.
В конце концов Питт дал интервью, в котором признался, что проблемы в семье связаны с его склонностью к спиртному. По его словам, он ежедневно пил с тех пор, как выпустился из колледжа. В свою очередь, Джоли обвинила бывшего супруга не только в алкоголизме, но и в наркомании, и только после того, как тот обратился за медицинской помощью, разрешила ему снова общаться с детьми. Стоит заметить, что у самой Анджелины тоже сложные отношения с алкоголем и веществами. По ее признанию, будучи старлеткой в Голливуде, она употребляла крепкие алкогольные напитки с возраста 12 лет при попустительстве своего отца, знаменитого актера Джона Войта.