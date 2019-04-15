Что на самом деле случилось между Джоли и Питтом

Что-то ужасное случилось 14 сентября 2016 года на борту частного самолета, в котором семья Джоли-Питт возвращалась с юга Франции в Лос-Анджелес. Меньше чем через неделю после возвращения Джоли подала на развод, мотивировав свое решение непреодолимыми разногласиями, в том числе в методах воспитания детей.

Прошло больше двух лет, в течение которой поклонники продолжали надеяться, что самая красивая пара Голливуда все-таки останется вместе. Однако на днях, 12 апреля, суд официально расторгнул брак Анджелины Джоли и Бреда Питта. Следующим будет решаться вопрос об опеке над шестерыми детьми (тремя приемными и тремя родными, младшие из которых двойняшки).

Много месяцев газеты спекулировали на тему причины развода. Питта подозревали в любовной интриге с французской звездой и коллегой по фильму «Союзники» Марион Котийяр. Ходили слухи о том, что он накричал и даже напл физически на одного из приемных сыновей, 15-летнего на тот момент. При этом и Джоли, и Питт хранили молчание, что только подливало масла в огонь досужих домыслов.

Марион Котийяр была вынуждена сделать открытое заявление, в котором сообщила, что любит своего мужа, никогда тому не изменяла и не собирается изменять — даже с красавчиком Бредом Питтом. Француженка попросила не втягивать ее в голливудский скандал.