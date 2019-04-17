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Российские актеры, которые отсидели в тюрьме 

Рамблер 7 часов назад
Фото: Кадр из фильма "12 стульев"
Многие знаменитости в разные периоды своей жизни получали штрафы и выговоры, но некоторые из них были осуждены за серьезные преступления.

Игорь Петренко

Кадр из фильма "Водитель для Веры"
Актер, известный по фильмам "Водитель для Веры", "Спящие" и "Тарас Бульба" был осужден на 8 лет за убийство. Когда ему было 15 лет, он со своими приятелями решили припугнуть одного парня, который должен был им денег. Но шутка зашла слишком далеко и должник погиб, а подростки подстроили в его квартире ограбление. "Условку" Петренко получил благодаря юному возрасту и хорошим отзывам из театрального. Сегодня актер практически не вспоминает о случившемся, чтобы не навредить семье и карьере.

Василий Лыкшин

За свою недолгую жизнь Лыкшин успел сняться в громких российских проектах: фильме "Сволочи" и сериалах "Громовы" и "Ранетки". Актер вырос в детском доме и не раз попадал в отделение полиции за мелкое хулиганство. Он дебютировал в кино в 15 лет, и даже тогда совершал административные преступления, после чего его направили в спецучилище. После этого он успел жениться и стать отцом, а в 2009 году скончался от сердечно-сосудистой недостаточности.

Арчил Гомиашвили

Звезда фильма "12 стульев" не раз попадал за решетку за хулиганство, разбой и воровство. Но первое его преступление было политическим. Как позже рассказывал сам Гомиашвили, улица, на которой он жил в молодости, была хулиганской. Там подростки издавали неофициальные журналы, а он примкнул к их группе, за что ему дали 10 лет. Из них в тюрьме он провел четыре года, а потом попросил его выпустить за неимением состава преступления. Всего актер сидел четыре раза — за воровство и потасовки. Во время учебы в театральном он срезал кожу со стульев в зрительном зале и продал ее сапожнику. За это ему дали два года в исправительном лагере.
Комментарии
Актеры , Игорь Петренко , Василий Лыкшин , Арчил Гомиашвили , Тарас Бульба
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