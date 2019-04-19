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Советские актеры, прошедшие лагеря и ссылки 

Рамблер 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Массовые репрессии в СССР коснулись не только обычных людей.
Некоторые артисты тоже пострадали от несправедливых обвинений и пережили весь ужас лагерей.

Петр Вельяминов

Кадр из фильма "Казароза"
Известный актер попал за решетку в возрасте 16 лет и вышел лишь спустя десятилетие. Обвинили Петра и его отца, бывшего царского офицера, в том, что они якобы участвовали в антисоветской группировке. Реабилитировали Вельяминова уже когда он стал актером, признав обвинения в его адрес ошибочными.

Георгий Жженов

РИА Новости
Актер попадал под следствие несколько раз, хотя об этом предпочитали умалчивать: Жженов был очень популярен. Однако, об одном аресте информация все же есть. Актер однажды познакомился и разговорился в дороге с иностранным дипломатом. Простое общение приравняли к шпионской деятельности и отправили Жженова отбывать наказание в Норильск.

Зоя Федорова

РИА Новости
Актриса попала под следствие в самом начале своего творческого пути. Обвиняли ее во враждебной агитации. Наказание было суровым: Федорову отправили в исправительно-трудовую колонию на 25 лет. Однако через 9 лет обвинения были сняты, актриса вернулась к нормальной жизни.
Комментарии16
Актеры , Петр Вельяминов , Зоя Федорова , Георгий Жженов , РИА Новости
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