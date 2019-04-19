Советские актеры, прошедшие лагеря и ссылки

Массовые репрессии в СССР коснулись не только обычных людей.

Некоторые артисты тоже пострадали от несправедливых обвинений и пережили весь ужас лагерей.

Петр Вельяминов

Кадр из фильма "Казароза"

Известный актер попал за решетку в возрасте 16 лет и вышел лишь спустя десятилетие. Обвинили Петра и его отца, бывшего царского офицера, в том, что они якобы участвовали в антисоветской группировке. Реабилитировали Вельяминова уже когда он стал актером, признав обвинения в его адрес ошибочными.

Георгий Жженов

РИА Новости

Актер попадал под следствие несколько раз, хотя об этом предпочитали умалчивать: Жженов был очень популярен. Однако, об одном аресте информация все же есть. Актер однажды познакомился и разговорился в дороге с иностранным дипломатом. Простое общение приравняли к шпионской деятельности и отправили Жженова отбывать наказание в Норильск.

Зоя Федорова

РИА Новости

Актриса попала под следствие в самом начале своего творческого пути. Обвиняли ее во враждебной агитации. Наказание было суровым: Федорову отправили в исправительно-трудовую колонию на 25 лет. Однако через 9 лет обвинения были сняты, актриса вернулась к нормальной жизни.