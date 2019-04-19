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Самбурская объявила о завершении актерской карьеры 

Рамблер 2 часа назад
Настасья Самбурская заявила, что не может реализовать свой потенциал до конца. Она объявила о своем увольнении из театра на Малой Бронной, где работала уже более 10 лет.
Как заявила Самбурская, она хочет сосредоточиться на карьере певицы. В театре на Малой Бронной она участвовала в пяти постановках: "Кроличья нора", "Формалин", "Макбет", "Салемские ведьмы" и "Почтигород". По словам актрисы, сейчас у зрителей есть последняя возможность увидеть ее на театральной сцене.
Знаменитость добавила, что возможно вернется в театр и на экраны, но пока ей тяжело совмещать два вида деятельности из-за плотных графиков.
"Я приняла решение уйти из театра на Малой Бронной, в котором я работала с 2008 года. Мне не удалось реализовать свой творческий потенциал в стенах этого театра. До конца сезона я играю, то есть вы можете прийти и посмотреть спектакли с моим участием. Возможно, вы больше не увидите меня на сцене в качестве актрисы. Но, вероятнее всего, увидите в качестве певицы, потому как я решила сейчас делать на это ставку и развивать вот это свое начинание", — заявила актриса.
Комментарии5
Актеры , Видео , Настасья Самбурская
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