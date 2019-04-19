Самбурская объявила о завершении актерской карьеры

Настасья Самбурская заявила, что не может реализовать свой потенциал до конца. Она объявила о своем увольнении из театра на Малой Бронной, где работала уже более 10 лет.

Как заявила Самбурская, она хочет сосредоточиться на карьере певицы. В театре на Малой Бронной она участвовала в пяти постановках: "Кроличья нора", "Формалин", "Макбет", "Салемские ведьмы" и "Почтигород". По словам актрисы, сейчас у зрителей есть последняя возможность увидеть ее на театральной сцене.

Знаменитость добавила, что возможно вернется в театр и на экраны, но пока ей тяжело совмещать два вида деятельности из-за плотных графиков.