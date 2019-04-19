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Почему Юматов потерял роль Сухова 

Рамблер 8 часов назад
Фото: Кадр из фильма "Белое солнце пустыни"
Любимый фильм космонавтов, «Белое солнце пустыни» давно стал классикой. А роль Сухова — коронной в актерской карьере Анатолия Кузнецова. Но сначала роль предназначалась для Георгия Юматова, звезды героических лент. Несмотря на то, что у него была репутация актера, склонного к срывам, его все же утвердили.
По замыслу Мотыля первой сценой должны были снимать сон Сухова под Лугой. Но в назначенный день Юматов оказался, что называется в разобранном состоянии, и к тому же с побитым лицом. Дело в том, что незадолго до съемок погиб друг Юматова режиссер Никита Курихин, отправившись отдыхать на своем автомобиле в Прибалтику.
В шоковом состоянии Юматов, который на тот момент был в завязке, сорвался и помянул друга с компанией приятелей. Под влиянием спиртного вскоре началась ссора, которая быстро обернулась дракой. В итоге похмельный и избитый Георгий Юматов был не в состоянии сниматься.
У Мотыля был выбор: ждать, пока лицо актера придет в норму и надеяться, что Юматов не сорвется еще раз или заменить его. Так как часть съемочной группы уже отправилась в экспедицию в Дагестан и процесс был запущен, он обратился к Анатолию Кузнецову, который также хорошо прошел пробы, но не был утвержден худсоветом. Кузнецов сразу согласился. А звездный час Георгия Юматова наступит чуть позднее, когда он сыграет в «Офицерах».
Комментарии
Актеры , Никита Курихин , Анатолий Кузнецов , Георгий Юматов
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