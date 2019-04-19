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Как Крамаров искал невесту на съемочной площадке 

Рамблер 19 апреля 2019
Фото: кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию"
За пару лет до съемок фильма «Иван Васильевич меняет профессию» актер Савелий Крамаров развелся и был в поиске новой подруги жизни. Несмотря на то, что в кино Крамарову доставались роли хулиганов, пьяниц и недотеп, в жизни он был очень дисциплинированными человеком: отказался от табака и алкоголя, правильно питался, занимался спортом, следил за здоровьем.
На съемочной площадке артист всегда появлялся подготовленным, часто шутил и, конечно же, был действительно талантлив. Небольшой дефект внешности — косоглазие — даже придавал Крамарову особое обаяние.
В ленте «Иван Васильевич меняет профессию» режиссер Гайдай попросил артиста больше внимания уделять мимике, «играть» лицом, что у него отлично вышло. Но не забывал Крамаров и о другой задаче, ему все еще необходимо было найти невесту.
Он без устали флиртовал со всеми дамами, принимавшими участие в создании комедии. Но однажды понял, что есть смысл поискать подругу и за пределами съемочной площадки, для чего начал ходить на экскурсии в Ростове, где и шли съемки. Но и здесь артиста постигла неудача.
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Актеры , Савелий Крамаров
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