Как Крамаров искал невесту на съемочной площадке

За пару лет до съемок фильма «Иван Васильевич меняет профессию» актер Савелий Крамаров развелся и был в поиске новой подруги жизни. Несмотря на то, что в кино Крамарову доставались роли хулиганов, пьяниц и недотеп, в жизни он был очень дисциплинированными человеком: отказался от табака и алкоголя, правильно питался, занимался спортом, следил за здоровьем.

На съемочной площадке артист всегда появлялся подготовленным, часто шутил и, конечно же, был действительно талантлив. Небольшой дефект внешности — косоглазие — даже придавал Крамарову особое обаяние.

В ленте «Иван Васильевич меняет профессию» режиссер Гайдай попросил артиста больше внимания уделять мимике, «играть» лицом, что у него отлично вышло. Но не забывал Крамаров и о другой задаче, ему все еще необходимо было найти невесту.

Он без устали флиртовал со всеми дамами, принимавшими участие в создании комедии. Но однажды понял, что есть смысл поискать подругу и за пределами съемочной площадки, для чего начал ходить на экскурсии в Ростове, где и шли съемки. Но и здесь артиста постигла неудача.