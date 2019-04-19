Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
После
Мелодрама
Купить билет
Миллиард
Боевик, Приключение, Комедия
Купить билет
Шазам!
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Волшебный парк Джун
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Унесённые призраками
Мультфильм, Приключение, Аниме
Купить билет
Проклятие плачущей
Мистика, Триллер, Ужасы
Купить билет
Кладбище домашних животных
Триллер, Ужасы, Драма
Купить билет
Балканский рубеж
Боевик, Приключение, Драма
Купить билет
Хеллбой
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Зелёная книга
Биография, Комедия
Купить билет
Мы
Триллер, Ужасы
Купить билет
Щенячий патруль: Мегащенки
Мультфильм, Приключение
Купить билет
Домовой
Фэнтези, Комедия, Семейный
Купить билет
Королевский корги
Мультфильм, Комедия
Купить билет
Миа и белый лев
Приключение, Семейный
Купить билет
Нуреев. Белый ворон
Биография, Драма
Купить билет
Середина 90х
Трагикомедия
Купить билет
Высшее общество
Триллер, Фантастика, Мелодрама
Купить билет
Трезвый водитель
Ромком
Купить билет
Потерянное звено
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет

Актеры, для которых фильмы стали роковыми 

Рамблер 19 апреля 2019
Фото: кадр из фильма "Брат"
На съемочной площадке может произойти все, что угодно. К сожалению, даже при продуманной подготовке трюков иногда происходят несчастные случаи, когда актеры получают травмы, а иногда финал бывает совсем печальным. О фильмах, которые унесли жизни артистов, и пойдет речь.

Джин Харлоу

Джин Харлоу была настоящим секс-символом в тридцатые годы прошлого века. К 26 годам она снялась в 14 лентах. Снимаясь с Кларком Гейблом в фильме «Саратога», Джин почувствовала недомогание. Прямо с площадки ее увезли в клинику. Там выяснилось, что у девушки отказали почки. Она впала в кому и позднее ушла из жизни.

Тайрон Пауэр

Мужчина потрясающей красоты и редкого дарования. В золотой век Голливуда он не сходил с экранов. В 44 года он снимался в картине «Соломон и царица Савская». В одном из эпизодов ему стало плохо, врачи диагностировали сердечный приступ, от которого Пауэр и скончался.

Сергей Бодров

Актер, для многих ставший символом девяностых годов в России. Сергей снимал свой второй фильм в качестве режиссера в Кармадонском ущелье. Лавина, сошедшая с ледника, накрыла съемочную группу, включая 30-летнего Бодрова.
Комментарии
Актеры , Сергей Бодров
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Элен и ребята»: что пошло не так
Какая трагедия произошла с актрисой Феофановой6
Фильмы ужасов, запрещенные к показу
Дочь Алсу прошла в финал «Голоса» с песней Началовой16
Назван худший герой из «Мстителей»
Видео
Как на самом деле создают звуки для кино
Фильмы
Участник «Своей игры» установил рекорд по выигрышу
ТВ
Секс, религия и огнемет: что покажут на 41‐ом ММКФ
Фильмы
В России новостной выпуск впервые провел робот
ТВ
В фильме «Хеллбой» Баба-Яга пыталась вызвать Сталина
Фильмы
Постаревшие герои боевиков восьмидесятых
Актеры
Как выглядят сейчас актеры из боевика «Вспомнить всё»
Актеры
На что пошли актеры ради «Игры престолов»
Сериалы
Почему звезда фильма «Гений» завязала с кино
Актеры
Как выглядела в молодости Ирина Понаровская
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение