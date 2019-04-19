Актеры, для которых фильмы стали роковыми

На съемочной площадке может произойти все, что угодно. К сожалению, даже при продуманной подготовке трюков иногда происходят несчастные случаи, когда актеры получают травмы, а иногда финал бывает совсем печальным. О фильмах, которые унесли жизни артистов, и пойдет речь.

Джин Харлоу

Джин Харлоу была настоящим секс-символом в тридцатые годы прошлого века. К 26 годам она снялась в 14 лентах. Снимаясь с Кларком Гейблом в фильме «Саратога», Джин почувствовала недомогание. Прямо с площадки ее увезли в клинику. Там выяснилось, что у девушки отказали почки. Она впала в кому и позднее ушла из жизни.

Тайрон Пауэр

Мужчина потрясающей красоты и редкого дарования. В золотой век Голливуда он не сходил с экранов. В 44 года он снимался в картине «Соломон и царица Савская». В одном из эпизодов ему стало плохо, врачи диагностировали сердечный приступ, от которого Пауэр и скончался.

Сергей Бодров

Актер, для многих ставший символом девяностых годов в России. Сергей снимал свой второй фильм в качестве режиссера в Кармадонском ущелье. Лавина, сошедшая с ледника, накрыла съемочную группу, включая 30-летнего Бодрова.