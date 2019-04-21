Почему Смоктуновский сменил фамилию

Изначально знаменитый актер носил фамилию Смоктунович, говорившую о его польских и белорусских корнях. Правда, сам Иннокентий Михайлович утверждал, что у него были лишь предки-белорусы.

Сменил фамилию актер лишь после Великой Отечественной Войны, когда служил в Норильском заполярном театре. Сам артист рассказывал, что сделал это лишь потому, что фамилия «Смоктуновский», по его мнению, более благозвучна. Но не только это было причиной.

Во-первых, взять псевдоним ему настоятельно рекомендовал директор Норильского театра, опасаясь, что с актером, носящим не совсем «правильную» фамилию могут возникнуть проблемы.

Во-вторых, старшие родственники Иннокентию Михайловича попали под революционный репрессии, что тоже вполне могло послужить причиной смены фамилии. Ведь сын «врагов народа» автоматически получал статус «неблагонадежный» и вести нормальную жизнь просто не мог. В частности, это запрещало Смоктуновскому жить в 39 крупных городах и получить приличное образование.