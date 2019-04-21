Уилл Смит внезапно зачитал рэп на фестивале

Известный голливудский актер Уилл Смит внезапно зачитал рэп во время своего выступления. Звезда посетил фестиваль музыки и искуссств и "зажег" толпу своим речитативом.

В паре со своим сыном Джейденом он исполнил композицию Icon ("Икона").

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Will Smith (@willsmith) 19 Апр 2019 в 8:28 PDT Записью своего выступления Уилл Смит поделился со своими подписчиками в Инстаграме:

Публикацию он сопроводил подписью: "Наконец я сделал это!".

Фанаты с удовольствием высказались в комментариях:

"Когда твой отец это самый особенный гость на концерте, которого ты только мог бы себе пожелать. ФЕНОМЕНАЛЬНО",

— написал поклонник.

2Просто восторг! Этот момент, когда сын твой самый преданный фанат",

— прокомментировал публикацию другой подписчик.