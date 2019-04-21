Уилл Смит внезапно зачитал рэп на фестивале 

Известный голливудский актер Уилл Смит внезапно зачитал рэп во время своего выступления. Звезда посетил фестиваль музыки и искуссств и "зажег" толпу своим речитативом.
В паре со своим сыном Джейденом он исполнил композицию Icon ("Икона").
Записью своего выступления Уилл Смит поделился со своими подписчиками в Инстаграме:
Публикацию он сопроводил подписью: "Наконец я сделал это!".
Фанаты с удовольствием высказались в комментариях:
"Когда твой отец это самый особенный гость на концерте, которого ты только мог бы себе пожелать. ФЕНОМЕНАЛЬНО",
— написал поклонник.
2Просто восторг! Этот момент, когда сын твой самый преданный фанат",
— прокомментировал публикацию другой подписчик.