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Уилл Смит внезапно зачитал рэп на фестивале 

Рамблер 6 часов назад
Фото: @willsmith
Известный голливудский актер Уилл Смит внезапно зачитал рэп во время своего выступления. Звезда посетил фестиваль музыки и искуссств и "зажег" толпу своим речитативом.
В паре со своим сыном Джейденом он исполнил композицию Icon ("Икона").
Записью своего выступления Уилл Смит поделился со своими подписчиками в Инстаграме:
Публикацию он сопроводил подписью: "Наконец я сделал это!".
Фанаты с удовольствием высказались в комментариях:
"Когда твой отец это самый особенный гость на концерте, которого ты только мог бы себе пожелать. ФЕНОМЕНАЛЬНО",
— написал поклонник.
2Просто восторг! Этот момент, когда сын твой самый преданный фанат",
— прокомментировал публикацию другой подписчик.
Актеры , Уилл Смит
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