Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
После
Мелодрама
Купить билет
Миллиард
Боевик, Приключение, Комедия
Купить билет
Волшебный парк Джун
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Унесённые призраками
Мультфильм, Приключение, Аниме
Купить билет
Кладбище домашних животных
Триллер, Ужасы, Драма
Купить билет
Проклятие плачущей
Мистика, Триллер, Ужасы
Купить билет
Балканский рубеж
Боевик, Приключение, Драма
Купить билет
Шазам!
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Пушистый шпион
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Хеллбой
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Нуреев. Белый ворон
Биография, Драма
Купить билет
Зелёная книга
Биография, Комедия
Купить билет
Мы
Триллер, Ужасы
Купить билет
Щенячий патруль: Мегащенки
Мультфильм, Приключение
Купить билет
Домовой
Фэнтези, Комедия, Семейный
Купить билет
Королевский корги
Мультфильм, Комедия
Купить билет
Миа и белый лев
Приключение, Семейный
Купить билет
Пылающий
Детектив, Драма
Купить билет
Середина 90х
Трагикомедия
Купить билет
Трезвый водитель
Ромком
Купить билет

Как алкоголь разрушил жизнь Светланы Савёловой 

Рамблер 5 часов назад
Светлана Савёлова родилась в Симферополе и с детства мечтала стать врачом, но после школы не поступила в медицинский институт. Тогда девушка устроилась в аптеку, и здесь её случайно заметил режиссёр Яков Сегель, снимавший в Симферополе картину «Прощайте, голуби» (1960). Снявшись в кино, Светлана решила стать актрисой и поступила в Щукинское училище. В Москве жизнь Светланы била ключом, ещё на первом курсе она вышла замуж, но брак быстро распался. После у неё было много романов, но семейного счастья актриса так и не нашла. Из-за этого она пристрастилась к спиртному, и тяга заметно усилилась после автокатастрофы, после которой внешность Савёловой оказалась изуродованной. Как прошла жизнь актрисы? За что её осуждали коллеги? Что свело её в могилу? Смотрите видео и узнайте больше о звезде советского кино.
Актеры , Видео , Яков Сегель
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Машная разочарована «Идеальным ремонтом»1
Почему Никулин отказался сниматься у Гайдая1
Новый эпизод «Игры престолов» слили в Сеть4
Почему «Оскар» вручают не тем, кто его заслужил
Голливудские актеры, работавшие за еду
Видео
Почему «Оскар» вручают не тем, кто его заслужил
Фильмы
Голливудские актеры, работавшие за еду
Актеры
Что дочь Завьяловой скрыла о ее убийстве
Актеры
Забытые красавицы советского кино
Актеры
Хорошие сериалы с черным юмором
Сериалы
Как на самом деле создают звуки для кино
Фильмы
Актеры, погибшие на съемках
Актеры
Как алкоголь разрушил жизнь Светланы Савёловой
Актеры
Лучшие фильмы с Зеленским в главной роли
Фильмы
Новинки кино 2019 года, пока не ставшие хитами
Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение