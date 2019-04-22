Как алкоголь разрушил жизнь Светланы Савёловой 

Светлана Савёлова родилась в Симферополе и с детства мечтала стать врачом, но после школы не поступила в медицинский институт. Тогда девушка устроилась в аптеку, и здесь её случайно заметил режиссёр Яков Сегель, снимавший в Симферополе картину «Прощайте, голуби» (1960). Снявшись в кино, Светлана решила стать актрисой и поступила в Щукинское училище. В Москве жизнь Светланы била ключом, ещё на первом курсе она вышла замуж, но брак быстро распался. После у неё было много романов, но семейного счастья актриса так и не нашла. Из-за этого она пристрастилась к спиртному, и тяга заметно усилилась после автокатастрофы, после которой внешность Савёловой оказалась изуродованной. Как прошла жизнь актрисы? За что её осуждали коллеги? Что свело её в могилу? Смотрите видео и узнайте больше о звезде советского кино.