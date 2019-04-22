Почему Никулин отказался от роли в фильме «Иван Васильевич меняет профессию

Все мы практически наизусть знаем знаменитую комедию Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». И не мыслим себе иного актерского состава, чем тот, к которому привыкли. И мало кто знает, что режиссер планировал снять в ленте по мотивам произведения Михаила Булгакова совсем других людей.

Сценарий «Ивана Васильевича» писался под Юрия Никулина , который был любимым актером Гайдая, чего он, собственно, и сам никогда не скрывал. Режиссер планировал повторить успех «Бриллиантовой руки», вновь представив зрителю звездный тандем Никулин-Миронов. Гайдай даже пробы проводить не собирался: настолько был уверен в правильности своего выбора. По задумке режиссера Юрий Никулин должен был играть Ивана Васильевича Буншу (и Ивана Грозного ), а Андрея Миронова планировал сделать Милославским.

Однако свой план воплотить в жизнь Гайдаю не удалось. Когда режиссер приехал с готовым сценарием к Юрию Никулину, тот, прочитав его. отказался сниматься в фильме. Свою позицию актер объяснил нежеланием терять год на съемки фильма, который, как он считал, отправят на полку. Никулин был уверен, что картину, снятую по мотивам романа Булгакова просто не выпустят в прокат. Гайдая, кстати, артист тоже отговаривал заниматься этим проектом.