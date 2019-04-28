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Почему актриса Наталья Фатеева не общается ни с кем из родных 

Рамблер 1 час назад
Фото: globallookpress.com
В карьере Фатееву ждал успех: она всю жизнь была востребованной актрисой. В разные годы Наталья работала в театре-студии киноактера и театре Ермоловой, снималась в популярных советских картинах, вела первые игры КВН. С 1997 по 1999 год была ведущей программы "Эколокол" на каналах "Московия" и "Культура". В 1999 году ее наградили Орденом Почета, а в 2014 — премией "Ника" за лучшую женскую роль второго плана в фильме "Летящие по ветру листья". Фатеева особенно запомнилась зрителям в таких известных картинах, как "Три плюс два", "Джентльмены удачи", "Розыгрыш", "Человек с бульвара Капуцинов", "Тайны дворцовых переворотов".
Кадр из фильма "Три плюс два"
Кадр из фильма "Джентльмены удачи"
Кадр из фильма "Дети Дон-Кихота"
Личная жизнь Натальи складывалась не так гладко. Она трижды была замужем (за актером Леонидом Тарбариновым, известным актером и режиссером Владимиром Басовым и летчиком-космонавтом Борисом Егоровым), от двух последних браков у нее есть сын Владимир и дочь Наталья.
"Все мои браки были примерно одинаковой продолжительности. Три года люблю, два года терплю — такой вот сценарий. Пятилетка, все по-советски. В браках я была обычной женой. И носки стирала, и готовила — все как у всех. Быт того времени — это же пытка, а в актерской профессии нужно тщательно следить за лицом, руками…".
С родными у Фатеевой сложились непротсые отношения. Как говорит сама актриса, у нее сложный характер и противоречивая натура. Кроме того, всю жизнь она была увлечена карьерой. Ее дети признавались, что отношения с Фатеевой сложно назвать близкими: им часто казалось, что они только мешают блистательной карьере матери, а их воспитанием в основном занимались бабушки и дедушки. Естественно, повзрослев, они еще больше отдалились друг от друга. Говорят, что Наталья не пускает их к себе домой и не говорит с ними по телефону.
Не так давно Фатеева упала и повредила ногу. Ей сделали несколько тяжелых операций на тазобедренном суставе, одну из которых провели в Израиле. Теперь Наталья передвигается только на костылях. Врачи говорят, что восстановить двигательную активность полностью актриса не сможет.
Комментарии
Актеры , Наталья Фатеева , Владимир Басов , Борис Егоров
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