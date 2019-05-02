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Актрисы одной роли в российских сериалах 

Рамблер 6 часов назад
Фото: Кадр из сериала "Моя прекрасная няня"
Даже очень успешная и запоминающаяся роль не гарантирует, что и дальше карьера пойдет в гору.

Анастасия Заворотнюк

Конечно, все помнят заводную Вику Прутковскую из сериала "Моя прекрасная няня". Заворотнюк в этой роли была убедительна настолько, что после участия в шоу так и не смогла затмить сама себя другими неплохими героинями, которых ей довелось сыграть. После "Моей прекрасной няни" и бурного романа с женатым актером Сергеем Жигуновым популярность Анастасии начала стремительно падать. Актрису не спасла даже роль агента ФСБ Мари в российском боевике "Код апокалипсиса".

Наталья Бочкарева

Кадр из сериала "Счастливы вместе"
Актриса сыграла Дарью Букину — рыжую взбалмошную бестию, супругу главного героя. Можно сказать, что яркий образ героини отлично контрастировал с невзрачным подкаблучником Геной Букиным, поэтому, вероятно, они надолго запомнились как забавная пара. Другие роли Натальи в кино были гораздо менее запоминающимися, зато актриса много играет в театре.

Нелли Уварова

Кадр из сериала "Не родись красивой"
Зрители полюбили героиню Катю Пушкареву из сериала "Не родись красивой" за интересный и нестандартный образ, который придумали создатели и отлично исполнила актриса Нелли Уварова. После сериала на девушку обрушилась настоящая популярность: ее узнавали на улицы, приглашали на интервью и ток-шоу. Однако Нелли решила не эксплуатировать образ дурнушки Кати и сосредоточилась на работе в театре. Возможно, именно поэтому запоминающихся ролей в кино и на телевидении у Уваровой больше нет.
Комментарии
Актеры , Сергей Жигунов , Анастасия Заворотнюк , Наталья Бочкарева , Нелли Уварова , ФСБ
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