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Где сейчас актриса Амалия Мордвинова 

Рамблер 9 часов назад
Фото: globallookpress.com
Будущая актриса родилась 20 ноября 1973 года в городе Южно-Сахалинске. Настоящее имя девушки — Людмила Парыгина. Ее назвали в честь матери Людмилы Мордвиновой, которая работала школьной учительницей. Отец Роман Бонфельд бросил семью еще до рождения дочери. Воспитанием малышки занялся Руслан Парыгин, который женился на ее матери и удочерил Людмилу. Она поменяла имя и фамилию, когда получала первый паспорт.
Ее актерская карьера началась с того, что молодая Амалия сдала экзамены в ГИТИС и Щукинское училище. В результате она закончила Щукинское училище в 1995 году. Сразу после учебы ее пригласили работать в театр "Ленком", где она играла роль Анны Болейн в спектакле "Королевские игры". После "Ленкома" Мордвинова работала в Московском театре имени Владимира Маяковского.
Ее карьера в кино тоже складывалась весьма успешно: она снималась у таких известных режиссеров, как Карен Шахназаров, Павел Чухрай, Егор Кончаловский, Александр Митта и Глеб Панфилов. Особенно Амалия запомнилась зрителям в роли серой мышки Евы в сериале "Охота на Золушку".
Кадр из сериала "Охота на Золушку"
Как в немногочисленных интервью признавалась сама Мордвинова, в определенный момент она поняла, что исчерпала себя в профессии и в личной жизни, поэтому решила отправиться в Гималаи и Индию, чтобы залечить свои душевные травмы.
У Амалии было два брака, оба закончились разводом. Первым ее мужем стал бизнесмен и экономист Александр Гольданский, в браке у них родилась дочка Диана, которая после развода решила жить с папой в США. Во втором браке с успешным бизнесменом Вадимом Беляевым у Амалии родились трое детей, но и этому союзу было суждено распасться.
Пережить тяжелое расставание и неудачи в карьере Амалии помог друг и наставник Игорь Игнатенко. Несмотря на то, что многие были против их отношений, актриса уверена, что именно он помог ей вернуться к жизни и обрести себя. Мордвинова говорила, что этот человек заменил ей отца.
В 2016 году Амалия переехала в США вместе с тремя детьми, чтобы быть поближе к дочке Диане. Актриса посвятила себя воспитанию детей, однако она также открыла в себе новый талант. Мордвинова стала писать стихи, которые даже были собраны в книгу "Концепция райского сада". Она о том, как прийти к позитивному мышлению и остаться в нем навсегда. В книге собраны 60 стихотворений Амалии и 27 иллюстраций художника и друга актрисы Леонида Лившица.
Чтобы представить книгу, Амалия специально прилетала из США в Россию накануне Московского международного кинофестиваля в 2016 году.
Комментарии
Актеры , Амалия Мордвинова , Леонид Лившиц , Анна Болейн , Вадим Беляев , Глеб Панфилов , Александр Митта , Егор Кончаловский , Карен Шахназаров , Павел Чухрай
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