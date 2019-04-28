Где сейчас актриса Амалия Мордвинова

Будущая актриса родилась 20 ноября 1973 года в городе Южно-Сахалинске. Настоящее имя девушки — Людмила Парыгина. Ее назвали в честь матери Людмилы Мордвиновой, которая работала школьной учительницей. Отец Роман Бонфельд бросил семью еще до рождения дочери. Воспитанием малышки занялся Руслан Парыгин, который женился на ее матери и удочерил Людмилу. Она поменяла имя и фамилию, когда получала первый паспорт.

Ее актерская карьера началась с того, что молодая Амалия сдала экзамены в ГИТИС и Щукинское училище. В результате она закончила Щукинское училище в 1995 году. Сразу после учебы ее пригласили работать в театр "Ленком", где она играла роль Анны Болейн в спектакле "Королевские игры". После "Ленкома" Мордвинова работала в Московском театре имени Владимира Маяковского.

Кадр из сериала "Охота на Золушку"

Как в немногочисленных интервью признавалась сама Мордвинова, в определенный момент она поняла, что исчерпала себя в профессии и в личной жизни, поэтому решила отправиться в Гималаи и Индию, чтобы залечить свои душевные травмы.

У Амалии было два брака, оба закончились разводом. Первым ее мужем стал бизнесмен и экономист Александр Гольданский, в браке у них родилась дочка Диана, которая после развода решила жить с папой в США. Во втором браке с успешным бизнесменом Вадимом Беляевым у Амалии родились трое детей, но и этому союзу было суждено распасться.

Пережить тяжелое расставание и неудачи в карьере Амалии помог друг и наставник Игорь Игнатенко. Несмотря на то, что многие были против их отношений, актриса уверена, что именно он помог ей вернуться к жизни и обрести себя. Мордвинова говорила, что этот человек заменил ей отца.

В 2016 году Амалия переехала в США вместе с тремя детьми, чтобы быть поближе к дочке Диане. Актриса посвятила себя воспитанию детей, однако она также открыла в себе новый талант. Мордвинова стала писать стихи, которые даже были собраны в книгу "Концепция райского сада". Она о том, как прийти к позитивному мышлению и остаться в нем навсегда. В книге собраны 60 стихотворений Амалии и 27 иллюстраций художника и друга актрисы Леонида Лившица

Чтобы представить книгу, Амалия специально прилетала из США в Россию накануне Московского международного кинофестиваля в 2016 году.