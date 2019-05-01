Знаменитые голливудские актеры-карлики

Актеры, которые не сдались, несмотря на жизненные обстоятельства, и добились успеха в Голливуде.

Питер Динклэйдж

Сегодня Питер — наверное, самый известный карлик в мире. И все благодаря роли Тириона Ланнистера в культовом сериале "Игра престолов". Свою карьеру в кино Питер начал еще в середине 90-х: зрители и критики остались в восторге от его игры. Он снимался в таких успешных проектах, как "Станционный смотритель", "Лэсси", "Пенелопа", "Признайте меня виновным". У Диклэйджа наследственное заболевание — ахондроплазия, которая привела к карликовости. Его рост составляет 135 сантиметров.

Карликовость не помешала Питеру построить полноценную семью. В 2005 году он женился на режиссере Эрике Шмидт . Вместе пара воспитывает двух детей.

Тони Кокс

До того, как карьера Тони в кино сложилась успешно, он часто снимался в рекламе и музыкальных клипах. Во многих интервью актер рассказывал, что с самого детства был творческим человеком и мечтал о популярности. Его любимый жанр — комедия. Тони снялся в большом количестве популярных фильмов: "Я, снова я и Ирэн", "Плохой Санта", "Киносвидание", "Очень эпичное кино", "Оз: Великий и Ужасный". Кокс счастлив в браке с девушкой по имени Отелия, с который они познакомились еще в школьные годы, а поженились сразу после окончания колледжа. Его рост — еще меньше, чем у Питера Диклэйджа, — всего 107 сантиметров.

Верн Тройер