Знаменитые голливудские актеры-карлики 

Актеры, которые не сдались, несмотря на жизненные обстоятельства, и добились успеха в Голливуде.
Питер Динклэйдж
Сегодня Питер — наверное, самый известный карлик в мире. И все благодаря роли Тириона Ланнистера в культовом сериале "Игра престолов". Свою карьеру в кино Питер начал еще в середине 90-х: зрители и критики остались в восторге от его игры. Он снимался в таких успешных проектах, как "Станционный смотритель", "Лэсси", "Пенелопа", "Признайте меня виновным". У Диклэйджа наследственное заболевание — ахондроплазия, которая привела к карликовости. Его рост составляет 135 сантиметров.
Карликовость не помешала Питеру построить полноценную семью. В 2005 году он женился на режиссере Эрике Шмидт. Вместе пара воспитывает двух детей.
Тони Кокс
До того, как карьера Тони в кино сложилась успешно, он часто снимался в рекламе и музыкальных клипах. Во многих интервью актер рассказывал, что с самого детства был творческим человеком и мечтал о популярности. Его любимый жанр — комедия. Тони снялся в большом количестве популярных фильмов: "Я, снова я и Ирэн", "Плохой Санта", "Киносвидание", "Очень эпичное кино", "Оз: Великий и Ужасный". Кокс счастлив в браке с девушкой по имени Отелия, с который они познакомились еще в школьные годы, а поженились сразу после окончания колледжа. Его рост — еще меньше, чем у Питера Диклэйджа, — всего 107 сантиметров.
Верн Тройер
Тройер полюбился зрителям за роль Мини-Мы в комедиях про Остина Пауэрса. Рост Верна — всего 81 сантиметр, но это не помешало ему построить неплохую актерскую карьеру: он снимался в кино вплоть до своей смерти в 2018 году. На его счету такие картины, как "Люди в черном", "Остин Пауэрс: Голдмембер", "Страх и ненависть в Лас-Вегасе", "Гарри Поттер и философский камень", "Воображариум доктора Парнаса". В апреле 2018 года Верн скончался. Главная версия случившегося — алкогольное отравление.