Звезды кино, которые лишились карьеры после пластики

Желая оставаться молодыми и красивыми знаменитости охотно соглашаются на пластические операции и уколы красоты. Однако для внешности многих российских и зарубежных кинозвезд эти процедуры стали приговором. Казалось бы, улучшение внешности должно поднять знаменитость на новый уровень карьерных достижений. Но чаще случается по-другому, ведь на экранах мы запоминаем актеров по определенному типажу, чертам лица. Кроме того, после хирургических манипуляций вместо обещанной красоты и естественности иногда остаются непоправимые следы. В итоге мы видим одутловатые лица, распухшие губы, потерю мимики после ботокса и многочисленных подтяжек. Подобные проблемы необязательно проявятся сразу, они могут заявить о себе спустя несколько лет после хирургического вмешательства. Вспоминаем знаменитостей, которые лишились ролей после пластики, и тех, кому изменение внешности стоило карьеры.