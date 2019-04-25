«Блондинка за углом»: как сложилась судьба Догилевой

Роли в культовых кинофильмах, поездки за рубеж с правительственными делегациями, любовь миллионов поклонников, два развода, болезнь дочери и алкоголизм — все это было в жизни народной артистки России Татьяны Догилевой.

Догилева родилась в 1957 году в простой рабочей семье и провела детство на окраинах столицы. В начальных классах школы мечтала работать в цирке, училась на подготовительных курсах в цирковое училище, но была отсеяна из-за "несценической внешности".

"Я рыдала месяца два, считала, что жизнь моя кончена", — вспоминала актриса.

Помогла девочке целеустремленность: отрыдав, Догилева поступила в секцию художественной гимнастики при «Крыльях Советов» и получила второй разряд по художественной гимнастике, в 14 лет прошла конкурс в студию юного актера при Центральном телевидении, а позже поступила в ГИТИС. На первом курсе она встречалась с Юрием Стояновым , единственным ее сокурсником, чья внешность подходила для роли героя-любовника. Однако в детали романа артистка не вдается, говоря, что помнит только, что они "делали вместе огромное количество чудовищных этюдов".

В 1984 году, снявшись вместе с Андреем Мироновым в комедии "Блондинка за углом" в роли хваткой блондинки-продавщицы из гастрономического отдела магазина, куда герой Миронова устроился грузчиком, Догилева проснулась знаменитой на всю страну.

Первый брак Догилевой, заключенный в 1978 году с осветителем, работавшим вместе с ней на съемках фильма "Безбилетная пассажирка", продолжался всего три месяца. В 1990-ом году Догилева вышла замуж за сатирика Михаила Мишина , от которого родила единственную дочь Катю (1994 г.р).

В начале нулевых годов у Догилевой один за другим умерло несколько близких родственников и упала профессиональная востребованность, актриса начала пить. Муж пытался бороться с депрессией и запоями жены, но в конце концов ушел, забрав дочь.

А вскоре Катя заболела анорексией. Это психическое заболевание, при котором больному кажется, что он "толстый", он перестает есть и может уморить себя голодом. Сама Догилева винила в заболевании дочки злобные комментарии в соцсетях: девочка с 5 до 13 лет ела все подряд и была довольно пухленькой. За два года Катя похудела с 67 до 40 килограм. Помогло справиться с болезнью лечение в психиатрической клинике.

В 2008-ом году брак с Мишиным был расторгнут официально. Догилева решила начать жизнь с чистого листа и сделала пластическую операцию, однако после этого ее перестали узнавать поклонники. От этого у актрисы случился новый приступ депрессии.

В 2016 году Догилева издала книгу мемуаров "Тогда, сейчас и кот Сережа", в которой честно рассказала о своих успехах и срывах.

Сегодня Догилева ведет курсы актерского мастерства на киностудии "Амедиа". Она сильно располнела, но это ее не беспокоит. Ее дочь Катя (на фото внизу) тоже актриса, живет и работает в США.