Знаменитости, которые не побоялись «состариться»

Поправляться или худеть для роли знаменитости любят, за это могут даже дать Оскар, ведь столько усилий было приложено, чтобы воплотить образ на экране. А вот "стареть", оказывается, звездам не очень нравится. Все дело в том, что не у каждого хватит смелости, чтобы посмотреть "старости" прямо в глаза.

Вроде бы ясно, что все это выдумки режиссеров, но в то же время в зеркале отражается посторонняя женщина преклонного возраста с сединой и дряблой кожей или толстый, лысеющий мужчина без задора во взгляде.

Хочется особо отметить именно красавиц-актрис, которые без сожаления отрезают волосы, надевают седой парик, не сопротивляются "появлению" глубоких морщин на искусственно потускневшем лице и старческих мешков под глазами.