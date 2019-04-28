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Куда пропали знаменитые дети-актеры 

Рамблер 14 минут назад
Фото: кадр из фильма "Один дома"
Дети, снимающиеся в кинофильмах, вызывают умиление. Но повзрослевшие актеры уже не так миловидны, найти себя в мире кинематографа им становится сложнее. Некоторые юные артисты не выносят бремени славы, другие ищут себя в иных областях, ну а третьи все-таки пытаются продолжать кинокарьеру. Что стало с детьми, которых мы видели в блокбастерах?

Майкл Оливер

Звезда популярной в девяностые комедии «Трудный ребенок». Из-за алчности матери, которая была его продюсером, Майкла перестали снимать. Он опустился, начал употреблять наркотики и раздражался при встрече с фанатами. Но после Оливер взял себя в руки и стал музыкантом.

Линдси Лохан

Многообещающая юная проказница из комедии «Ловушка для родителей». Линдси постоянно получала роли в новых лентах и купалась в лучах славы. Увы, популярность и востребованность сыграли с ней злую шутку: Лохан покатилась по наклонной. Алкоголь и другие запрещенные вещества, постоянно меняющиеся бойфренды, судебные разбирательства — все это не способствовало кинокарьере. Сейчас Линдси снимается крайне редко и получает микроскопические гонорары.

Алексей Фомкин

Советский актер много снимался в «Ералаше», но стал всесоюзной знаменитостью, когда сыграл в кинохите восьмидесятых «Гостья из будущего». Однако повзрослевшему артисту роли уже не предлагали, а после службы в армии режиссерам он стал совсем неинтересен. Фомкин пристрастился к алкоголю, но пытался бороться с зависимостью, уехав подальше от Москвы. Однако этого его не спасло: в 1996 году 26-летний артист погиб во время пожара.
Комментарии
Актеры , Линдси Лохан , Алексей Фомкин , Майкл Оливер
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