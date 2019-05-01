Звезда «Возвращения Мухтара» умерла в 37 лет 

Наталья Юнникова прославилась ролью следователя Василисы Михайловой в сериале «Возвращение Мухтара», который с успехом прошёл по телевидению в двухтысячные. Она мечтала о кино с детства и после школы поступила в Щепкинское училище. Окончив его, она уехала вслед за супругом в Израиль, но там актёрская судьба не сложилась, зато Наталья преуспела на местном тв. В 2007 году Юнникова вернулась в России и начала карьеру в российском кино. Осенью 2017 произошла трагедия. Смотрите видео и узнайте о ранней смерти Натальи Юнниковой.