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Самые яркие роли Аль Пачино 

Рамблер 9 часов назад
Фото: depositphotos.com
Харизматичному италоамериканцу, актеру и заботливому отцу Аль Пачино 25 апреля исполняется 79 лет. До того, как начать сниматься в кино, он много лет играл в театре. Все же известность ему принесло большое кино. Артист прославился благодаря ролям гангстеров — Майкла Корлеоне в трилогии «Крестный отец» и Тони Монтана в фильме «Лицо со шрамом». Сыграв Фрэнка Слейда в киноленте «Запах женщины» он получил «Оскар» за лучшую мужскую роль. Плохо сыгранных ролей у Аль Пачино нет, но есть те, по которым он запомнился зрителям более всего.

Майкл Корлеоне в "Крестном отце"

Самая масштабная киноработа Аль Пачино — роль Майкла Корлеоне, сына сицилийского мафиози Дона Вито Корлеоне. Именно она закрепила за актером образ бесстрашного, лихого гангстера, не прощающего ошибок. Личность героя меняется на протяжении трех фильмов. Поначалу мягкий и честный Майкл становится жестким и бессердечным главарем мафии. Аль Пачино запомнился нам по этой роли и своим сдержанным, элегантным стилем. Классические костюмы и фирменный жилет сделали его образ строгим, решительным и одновременно элегантным.

Уголовник Тони Монтана в "Лице со шрамом"

Изначально на роль преступника кубинского происхождения Тони Монтаны хотели взять Роберта Де Ниро. Но тот отказался, и роль дали Аль Пачино. Притягательная и неординарная игра актера сделала фильм культовым. У артиста получился канонический образ целеустремленного и жесткого гангстера. Ничего удивительного, ведь ему было уже не в первой играть крутого парня.

"Запах женщины"

Роль слепого полковника Френка Слейда принесла Аль Пачино "Оскар". Она была нетипичной для уже привыкшего играть гангстеров актера и стала одной из лучших его работ. Он прекрасно передал настроение Слейда, продемонстрировав зрителю всю гамму этого персонажа — военную хватку, дух "простого" парня, джентльмена и отчаянного человека.

"Адвокат Дьявола"

В "Адвокате Дьявола" Аль Пачино сыграл острого на язык адвоката Джона Милтона. Он умеет плести интриги, обаятелен, ироничен и не знает поражений. Герой берет в ученики молодого и подающего надежды адвоката, демонстрируя ему весь свой жизненный опыт.

Человек искусства в "Симоне"

Роль режиссера Виктора Тарански, который терпит творческий кризис, Аль Пачино сыграл как нельзя лучше. Влюбленный в искусство герой вложил все деньги в фильм, который никак не закончит из-за упрямства исполнительницы главной роли. Талантливый гений умудряется создать виртуальную актрису, которой достались способности и красота легендарных див кинематографа.

Врач-бунтарь из "Вы не знаете Джека"

Картина основана на реальных событиях из жизни врача Джека Кеворкяна, прозванного «доктор Смерть», который выступал за эвтаназию. Аль Пачино буквально слился с образом доктора. 82-летний Кеворкян, посетив премьеру, заявил, что был шокирован невообразимой игрой актера.
Комментарии
Актеры , Аль Пачино , Майкл Корлеоне , Роберт де Ниро
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