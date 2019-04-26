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Самые яркие роли Элины Быстрицкой 

Рамблер 6 часов назад
Фото: Кадр из фильма «Тихий Дон»
Умерла одна из самых известных, талантливых советских и российских актрис Элина Быстрицкая. Ей был 91 год. Не смотря на яркую внешность и неординарность, она сыграла не так много ролей. Смелая Быстрицкая не боялась говорить правду в глаза, отказывалась от ролей, если сценарий ей не нравился и не соглашалась на непристойные предложения высокопоставленных лиц. Один из таких отказов сделал ее невыездной на несколько лет, а режиссеры перестали приглашать актрису на съемки. Она появлялась только на сцене «Малого театра», где стала примой. После более чем 20-летнего перерыва она все же вернулась в кино. Сегодня вспоминаем самые яркие роли, которые сыграла народная артистка СССР.

Аксинья из "Тихого Дона"

Исполнив роль Аксиньи в киноленте Сергея Герасимова «Тихий Дон» Быстрицкая стала одной из самых узнаваемых советских актрис. Работая на съемочной площадке, она настолько погрузилась в казачий быт и вжилась в роль, что даже сама ходила за водой с коромыслом. Автор романа Михаил Шолохов был удивлен, как девушка из Москвы так легко научилась носить тяжелые ведра. Фильм «Тихий Дон» имел колоссальный успех, а актриса стала кумиром поколения.

Комсомолка Леля в "Добровольцах"

Еще одной запоминающейся ролью Быстрицкой стала Леля, жена Коли Кайтанова в "Добровольцах". Кинолента повествует о первых метростроевцах. Ходят слухи, что артистка сама попросилась на эту роль и лишь украсила фильм. Фильм показывает настроение поколения.

Советская ученая из "Все остается людям"

В драме "Все остается людям" освещаются вопросы семьи, работы, долга. Здесь есть место и для противопоставления научного атеизма и религии. Фильм повествует о больном советском ученом Дронове, который спешит завершить создание прогрессивного двигателя. Старшим научным сотрудником его лаборатории является молодая Ксения Петровна Румянцева, которую сыграла Быстрицкая.
Комментарии
Актеры , Тихий Дон , Михаил Шолохов , Сергей Герасимов , Элина Быстрицкая
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