Как Долина стала кубинкой

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Как из Ларисы Долиной делали кубинку 

Рамблер 6 часов назад
Певица Лариса Долина снялась в фильме «Мы из джаза» в роли кубинской джазовой исполнительницы Клементины Фернандес.
Чтобы придать коже нужный оттенок, гримеры трудились над лицом Долиной по 6 часов. Кстати, изначально в роли кубинки должна была сниматься Любовь Полищук, но Карену Шахназарову певица в фильме виделась более аппетитной.
Лариса Долина, потрясающе исполнявшая джаз в оркестре Анатолия Кролла, отлично вписалась в актерский ансамбль. Но к моменту съемок она была на пятом месяце беременности и лежала в больнице на сохранении. Шахназаров лично каждый день забирал ее на съемочную площадку, а вечером возвращал.
Одним из самых сложных моментов стал эпизод с исполнением блюза, в котором беременная Лариса Долина спускалась с крутой лестницы на высоких каблуках. Переживала в этой ситуации не только певица, но и члены съемочной группы.
Актеры , Видео , Лариса Долина , Любовь Полищук , Карен Шахназаров
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