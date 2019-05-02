Как Долина стала кубинкой

Как из Ларисы Долиной делали кубинку

Певица Лариса Долина снялась в фильме «Мы из джаза» в роли кубинской джазовой исполнительницы Клементины Фернандес.

Чтобы придать коже нужный оттенок, гримеры трудились над лицом Долиной по 6 часов. Кстати, изначально в роли кубинки должна была сниматься Любовь Полищук , но Карену Шахназарову певица в фильме виделась более аппетитной.

Лариса Долина, потрясающе исполнявшая джаз в оркестре Анатолия Кролла, отлично вписалась в актерский ансамбль. Но к моменту съемок она была на пятом месяце беременности и лежала в больнице на сохранении. Шахназаров лично каждый день забирал ее на съемочную площадку, а вечером возвращал.

Одним из самых сложных моментов стал эпизод с исполнением блюза, в котором беременная Лариса Долина спускалась с крутой лестницы на высоких каблуках. Переживала в этой ситуации не только певица, но и члены съемочной группы.