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Из кино в криминал: судьба актера из «Кортика» 

Рамблер 4 часа назад
Фото: кадр из фильма «Кортик»
Сергей Шевкуненко родился в семье, сулящей ему прекрасные перспективы в мире кино. Отец мальчика был директором 2-ого творческого объединения «Мосфильм», мать работала там же помощником режиссера.
Первый раз Сергей появился на экране в качестве актера в эпизодической роли мальчика-посыльного в картине «Пятьдесят на пятьдесят». И уже следующая роль была главной — в ленте по повести Анатолия Рыбакова «Кортик». Фильм пришелся по душе зрителям и было решено снять продолжение, в котором главный герой, как и прежде, был исполнен Сергеем Шевкуненко.
Однако дальше все сложилось не все так гладко. Сергей не смог окончить школу из-за своего поведения, которое очень часто противоречило всем принятым нормам. Он не раз привлекался милицией и в итоге был отправлен после 8 класса в специализированное ПТУ. Тогда, видимо, судьба юного актера и поменялась навсегда. Последней его работой в кино стало участие в проекте «Пропавшая экспедиция». Продолжение этого фильма снимали, но режиссером было принято решение избавиться от героя Шевкуненко, дабы не работать вместе с ним. Его антиобщественное поведение отталкивало даже старых знакомых.
Дорога Сергея была определена окончательно, когда он стал лидером организованной преступной группировки. Его так и звали — Артист. И даже сама группировка носила имя «Мосфильмовская».
Люди Артиста занимались рэкетом, кражей автомобилей, распространением наркотиков и похищением людей, с целью взятия в заложники. Как можно предполагать, жизнь Шевкуненко не было долгой. В определенный момент его банда перешла дорогу другой ОПГ и лидер «Мосфильмовской» был убит в своем же доме.
Ему было 35. Артист попытался бежать, но совершил роковую оплошность — ключи от квартиры, в которую он забежал, были оставлены им в двери.
Комментарии6
Актеры , Сергей Шевкуненко , Анатолий Рыбаков
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