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Неформатные голливудские красотки 

Рамблер 8 часов назад
Фото: кадр из фильма «Секс в большом городе»
Актрисы всегда были эталоном красоты. Изящные черты лица и женственные формы считались обязательными для девушек, которые мечтали блистать на киноэкране. Но за последние пару десятков лет в Голливуде появились артистки, которые далеки от идеала. Но зрители любят их именно за особенности внешности и, конечно же, талант и харизму.

Барбра Стрейзанд

Актрису отличает выдающийся во всех смыслах нос. Но он не помешал ей стать актрисой, певицей, продюсером и получить массу наград и премий, включая два «Оскара».

Вупи Голдберг

Своеобразные черты лица и совсем немодельная фигура — именно так выглядит Вупи. Но в этой потрясающей женщине столько позитива, что Голливуд полюбил её навечно.

Тильда Суинтон

Андрогинная внешность Тильда совершенно не вписывается в стандарты. Она начинала в артхаусном кино, но потом режиссеры стали активно приглашать ее и в другие проекты. Сегодня присутствие фамилии актрисы в титрах гарантирует кассу.

Сара Джессика Паркер

Актрису неоднократно называли некрасивой по причине сильно вытянутого лица и тяжелой челюсти. Но при этом девушки всего мира подражают ее героине из сериала «Секс в большом городе» и считают ее настоящей модной иконой.

Ума Турман

Крупный нос, мужеподобная фигура, высокий рост и огромные ноги — это Ума Турман, муза режиссера Квентина Тарантино и актриса, которую многажды признавали красавицей. Кто не согласится с тем, что она действительно восхитительна?
Комментарии
Актеры , Квентин Тарантино , Сара Паркер , Вупи Голдберг , Ума Турман , Барбра Стрейзанд
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