Что стало с девочками-актрисами из советских фильмов

Многие девочки-актрисы, снимавшиеся в советских кинофильмах для детей, стали примером для подражания ровесниц. Девчонки мечтали оказаться на их месте — стать звездой кино. А мальчишки влюблялись в образы этих героинь. Став взрослыми, современники этих актрис показывают любимые фильмы детства своим детям, а о юных артистках, сыгравших знаменитые роли, вспоминают с теплотой. Как же сложилась судьба этих актрис и где они сейчас?

Суок из "Трех толстяков"

Сыгравшая "куклу" по имени Суок в "Трех толстяках" Лина Бракните родилась в Вильнюсе. Режиссер Алексей Баталов выбрал ее из сотни претенденток на эту роль. Позже она сыграла главную роль в фильме «Дубравка», за которую получила ряд кинопризов. Не смотря на юный возраст, актриса относилась к себе самокритично. Приехав в Москву поступать во ВГИК, она испугалась, что не получится. Вернувшись в Литву, девушка выучилась на историка и более 20 лет проработала в библиотеке Института истории Литвы. Сейчас она замужем за фотографом и издателем Раймондасом Пакнисом, имеет дочь.

Мальвина в «Приключениях Буратино»

В семь лет советская девочка Татьяна Проценко сыграла Мальвину в «Приключениях Буратино». Сценарист этой сказки Инна Веткина специально для нее написала сценарий к фильму «Про Красную Шапочку», но девочке не удалось сняться в этом кино. Упав с велосипеда, Проценко получила серьезную черепно-мозговую травму, после чего врачи не разрешили ей играть в кино. В итоге она выбрала карьеру журналиста и преподавателя киноискусства. Сейчас Татьяна замужем (второй раз) за актером Алексеем Войтюком. Советская Мальвина имеет дочь Татьяну от первого брака и сына Владимира — от второго.

Кадр из фильма "Приключения Буратино" (1976)

Женя из «Тимура и его команды»

Инга Третьякова прославилась, сыграв девочку Женю в фильме по мотивам повести Александра Гайдара «Тимур и его команда». Однако в московский театральный вуз она поступить не могла. Третьякова объясняла это тем, что у нее был невостребованный в те годы типаж и маленький рост — 160 см. В конце 80-х, когда семья Инги переехала в Москву, она все же поступила в Гнесинское училище на отделение эстрадного вокала. К тому времени девушка была замужем за музыкантом, имела сына Станислава. Окончив учебу, она гастролировала с ансамблем, побывала и в Европе, Японии и ОАЭ. В 1998 году Инга решила увезти сына из России в Испанию, поскольку он достиг призывного возраста. К этому моменту она уже была в разводе с мужем. Вторым супругом Инги стал немец, который моложе ее на 15 лет. Пара растит дочь Юту.

Маша Старцева из «Приключений Петрова и Васечкина»

. В 2008 году она начала изучать историю искусств в Дебютной ролью Инги Ильм стала отличница, в которую были влюблены Петров и Васечкин. Спустя год девочка сыграла в продолжении «Приключений Петрова и Васечкина». В образ главной героини фильма были влюблены все советские мальчишки. Когда Инга выросла, она закончила Школу-студию МХАТ. В 1994 году уехала в США, где окончила известную актерскую школу Ли Страсберга . Америка не понравилась советской девушке и она вернулась обратно. На родине актриса начала работать в театре имени Пушкина. В разное время Инга пыталась делать карьеру на телевидении, занималась с мужем издательской деятельностью, создавала газету, выпустила книгу об архитекторе Чарльзе КамеронеВ 2008 году она начала изучать историю искусств в МГУ , а сейчас занимается наукой. Имеет сына.