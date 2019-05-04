Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Мстители: Финал
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
В метре друг от друга
Мелодрама
Купить билет
Большое путешествие
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Миллиард
Боевик, Приключение, Комедия
Купить билет
Унесённые призраками
Мультфильм, Приключение, Аниме
Купить билет
Балканский рубеж
Боевик, Приключение, Драма
Купить билет
Игры разумов
Биография, Детектив, Драма
Купить билет
Шазам!
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
После
Мелодрама
Купить билет
Пушистый шпион
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
На Париж
Исторический, Комедия, Военный
Купить билет
Проклятие плачущей
Мистика, Триллер, Ужасы
Купить билет
Последствия
Мелодрама, Военный
Купить билет
Варавва
Биография, Исторический, Драма
Купить билет
Зелёная книга
Биография, Комедия
Купить билет
Букашки 2
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Спасибо деду за Победу
Комедия, Семейный
Купить билет
Нуреев. Белый ворон
Биография, Драма
Купить билет
Миа и белый лев
Приключение, Семейный
Купить билет
Пылающий
Детектив, Драма
Купить билет

Что стало с девочками-актрисами из советских фильмов 

Рамблер 4 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Три толстяка" (1966)
Многие девочки-актрисы, снимавшиеся в советских кинофильмах для детей, стали примером для подражания ровесниц. Девчонки мечтали оказаться на их месте — стать звездой кино. А мальчишки влюблялись в образы этих героинь. Став взрослыми, современники этих актрис показывают любимые фильмы детства своим детям, а о юных артистках, сыгравших знаменитые роли, вспоминают с теплотой. Как же сложилась судьба этих актрис и где они сейчас?

Суок из "Трех толстяков"

Сыгравшая "куклу" по имени Суок в "Трех толстяках" Лина Бракните родилась в Вильнюсе. Режиссер Алексей Баталов выбрал ее из сотни претенденток на эту роль. Позже она сыграла главную роль в фильме «Дубравка», за которую получила ряд кинопризов. Не смотря на юный возраст, актриса относилась к себе самокритично. Приехав в Москву поступать во ВГИК, она испугалась, что не получится. Вернувшись в Литву, девушка выучилась на историка и более 20 лет проработала в библиотеке Института истории Литвы. Сейчас она замужем за фотографом и издателем Раймондасом Пакнисом, имеет дочь.

Мальвина в «Приключениях Буратино»

В семь лет советская девочка Татьяна Проценко сыграла Мальвину в «Приключениях Буратино». Сценарист этой сказки Инна Веткина специально для нее написала сценарий к фильму «Про Красную Шапочку», но девочке не удалось сняться в этом кино. Упав с велосипеда, Проценко получила серьезную черепно-мозговую травму, после чего врачи не разрешили ей играть в кино. В итоге она выбрала карьеру журналиста и преподавателя киноискусства. Сейчас Татьяна замужем (второй раз) за актером Алексеем Войтюком. Советская Мальвина имеет дочь Татьяну от первого брака и сына Владимира — от второго.
Кадр из фильма "Приключения Буратино" (1976)

Женя из «Тимура и его команды»

Инга Третьякова прославилась, сыграв девочку Женю в фильме по мотивам повести Александра Гайдара «Тимур и его команда». Однако в московский театральный вуз она поступить не могла. Третьякова объясняла это тем, что у нее был невостребованный в те годы типаж и маленький рост — 160 см. В конце 80-х, когда семья Инги переехала в Москву, она все же поступила в Гнесинское училище на отделение эстрадного вокала. К тому времени девушка была замужем за музыкантом, имела сына Станислава. Окончив учебу, она гастролировала с ансамблем, побывала и в Европе, Японии и ОАЭ. В 1998 году Инга решила увезти сына из России в Испанию, поскольку он достиг призывного возраста. К этому моменту она уже была в разводе с мужем. Вторым супругом Инги стал немец, который моложе ее на 15 лет. Пара растит дочь Юту.

Маша Старцева из «Приключений Петрова и Васечкина»

Дебютной ролью Инги Ильм стала отличница, в которую были влюблены Петров и Васечкин. Спустя год девочка сыграла в продолжении «Приключений Петрова и Васечкина». В образ главной героини фильма были влюблены все советские мальчишки. Когда Инга выросла, она закончила Школу-студию МХАТ. В 1994 году уехала в США, где окончила известную актерскую школу Ли Страсберга. Америка не понравилась советской девушке и она вернулась обратно. На родине актриса начала работать в театре имени Пушкина. В разное время Инга пыталась делать карьеру на телевидении, занималась с мужем издательской деятельностью, создавала газету, выпустила книгу об архитекторе Чарльзе Камероне. В 2008 году она начала изучать историю искусств в МГУ, а сейчас занимается наукой. Имеет сына.
Кадр из фильма "Приключения Петрова и Васечкина" (

Комментарии2
Актеры , Ли Страсберг , Алексей Баталов , Инга Третьякова , Инга Ильм , Лина Бракните , Татьяна Проценко , МГУ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фильмы, сформировавшие образ Одри Хепберн
Главные секс-символы отечественного кинематографа3
Самые страшные финалы фильмов
«Игра престолов» установила новый мировой рекорд7
Как Долина стала кубинкой
Видео
Недооцененные фильмы с голливудскими звездами
Фильмы
Что не хотели говорить диснеевские принцессы
Фильмы
Самые страшные финалы фильмов
Фильмы
Мультсериалы, которые закрыли слишком рано
Сериалы
Фильм, снятый благодаря Абдулову и Янковскому
Фильмы
Чем на самом деле завершилась трилогия «Матрица»
Фильмы
Медведя закормили сгущёнкой ради «Спортлото-82»
Фильмы
Фильмы, которые держат в напряжении до финала
Фильмы
Концовки фильмов, измененные в последний момент
Фильмы
Как Долина стала кубинкой
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение