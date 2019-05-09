Актеры, которые умеют и любят вязать 

Думаете, вяжут только бабушки? Напрасно. Этот вид рукоделия успокаивает, настраивает на серьезный лад, позволяет подумать и принять правильное решение. Кстати, многие знаменитости увлекаются вязанием и приносят пряжу и спицы даже на съемочные площадки.
1. Джулия Робертс обожает вязать. Ей под силу связать шарф и свитер, а за шерстью она летает в Ирландию. Актриса практикуется в вязании в перерывах между съемками эпизодов и говорит, что вязание не мешает ей поддерживать беседы с коллегами.
2. Уму Турман тоже неоднократно видели за вязанием. Актриса вяжет вещи на съемочной площадке для своих детей.
3. Сара Джессика Паркер, которую считают настоящей иконой стиля, частенько вяжет на площадке. Она говорит, что рукоделие помогает скоротать время и расслабиться.
4. Среди поклонников вязания есть и знаменитые мужчины. Так, Джорджа Лукаса как-то застукали в кофейне с чашкой кофе и вязанием. Дэвид Духовны тоже не чурается вязания, которому его обучила бабушка. А вот Рассел Кроу пристрастился к рукоделию, чтобы успокаивать нервы в момент, когда его супруга ожидала первенца.