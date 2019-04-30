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Актеры, которые сошли с ума 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Кадр из сериала "Физрук"
Не все выдерживают волну оглушительной славы, а кто-то остается в одиночестве, и от этого появляются психические заболевания.

Виктор Сухоруков

Во время работы над фильмом "Про уродов и людей" он попал в психиатрическую лечебницу. Как рассказывал сам актер, вжиться в роль ему было необычайно сложно. Поэтому он начал употреблять спиртное на постоянной основе дома и на съемочной площадке. Родственники и друзья были обеспокоены, потому что Сухоруков полностью превратился в своего героя. В клинике он провел долгое время, и врачи ему помогли. Говорят, он до сих пор не притрагивается к алкоголю.

Татьяна Догилева

Кадр из фильма "Заколдованный участок"
Актриса оказалась в одной из психиатрических лечебниц из-за алкоголя. Причем она сама попросила ее туда определить. Она заявила, что ее похмелье уже было похоже на ломку, поэтому ей срочно требуется лечение. Близкие актрисы не распространяются об этом случае, поэтому до сих пор неизвестно, почему она употребляла так много алкоголя. Но ясно одно: после нескольких месяцев в клинике она перестала так много выпивать.

Джим Керри

Кадр из фильма "Всегда говори "Да"
Комедийный актер, который радовал зрителей с большого экрана, в детстве страдал от дефицита внимания. Ему удалось приглушить эту проблему благодаря съемкам в кино, но на пике славы ему снова пришлось сесть на антидепрессанты. Во время съемок "Человека на Луне" он настолько вжился в роль, что перестал откликаться на собственное имя. Сильный удар по его психике нанесла кончина его возлюбленной Катрионы Уайт. После этого он стал реже появляться на экранах и сосредоточился на лечении.
Комментарии1
Актеры , Джим Керри , Виктор Сухоруков , Татьяна Догилева
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