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Куда пропала актриса Наталья Негода 

Рамблер 1 час назад
Фото: Кадр из фильма "Маленькая Вера"
Наталья родилась в семье актера Игоря Негоды и телережиссера Тамары Павлюченко. С самого детства девочка мечтала стать балериной, но когда предстала перед приемной комиссией, оказалось, что она слишком крупная для этого изящного мастерства. Мечты о балете пришлось оставить, но Наталья не унывала. После школы девушка отправилась покорять театральные вузы, и со второго раза поступила в школу-студию МХАТ, на курс Олега Ефремова.
После окончания МХАТа Наталью взяли в труппу ТЮЗа, но спустя пару лет актриса поняла, что в детском театре она не может по-настоящему реализовать свой потенциал. Негода приняла решение сосредоточиться на кино. В конце 80-х она сыграла роли в фильмах "Завтра была война" и "Автопортрет неизвестного", но они не принесли ей большой известности.
Когда режиссер "Маленькой Веры" Василий Пичул увидел Негоду на пробах, тут же решил, что это та самая актриса, которая ему нужна. И ни разу не пожалел о своем выборе, а позже даже признавался, что именно игра Натальи добавила фильму интриги.
Негода стала первой актрисой в СССР, которая не только разделась перед камерами, но и сыграла половой акт. На зрителей это произвело колоссальное впечатление, причем не только на советских. Наталью пригласили в США для съемок в журнале Playboy и посвятили актрисе целую статью.
Позже Наталья даже переехала в США и прожила там больше 15 лет. Однако успешную актерскую карьеру ей не удалось там построить, хоть она и сыграла там в четырех фильмах ("Назад в СССР", "Летние товарищи", "Закон и порядок", "Каждая минута — прощание").
Она вернулась в Россию в 2007, а уже в 2009 снялась в картине режиссера Алексея Мизгирева "Бубен, барабан" в роли 45-летней библиотекарши из маленького провинциального города, за которую получила премию "Золотой Орел" за лучшую женскую роль и премию "Белый Слон" Гильдии киноведов и кинокритиков России.
Кадр из фильма "Бубен, барабан"
В 2018 Наталья сыграла в фильме Сергея Ливнева "Ван Гоги", который показали на "Кинотавре".
Сегодня Наталья Негода не снимается, но говорит, что никогда не откажется от интересного сценария. Актриса не посещает светские рауты, потому что ей на них скучно. И про личную жизнь Наталья особо не распространяется. Известно только, что сейчас вокруг нее есть близкие люди, которых ей хочется беречь.
Комментарии
Актеры , Олег Ефремов , Сергей Ливнев , Тамара Павлюченко , Василий Пичул , Наталья Негода , Алексей Мизгирев
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