Дамы и алкоголь в жизни Олега и Михаила Ефремовых 

Михаил Ефремов, выросший в творческой семье, тоже выбрал для себя актёрство. Как и его отец, Олег Ефремов, Михаил играет в театре, снимается в кино, пишет пьесы и ставит спектакли. Очевидно, что отца он получил настоящий талант, но от него же ему передались и другие черты, в том числе любовь к женщинам. Олег Ефремов в трёх браках обзавёлся тремя детьми, а вот Михаил успел сходить в ЗАГС уже пять раз и стал отцом шестерых наследников. Роднит отца и сына и пристрастие к спиртному. Об этой семейной черте Ефремовых рассказывает видео.