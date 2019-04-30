Актеры, которые живут с неизлечимыми болезнями

Эти актеры живут с неизлечимыми заболеваниями, но продолжают бороться.

Том Хэнкс

Уже более 20 лет актер борется с сахарным диабетом. Он неоднократно признавался, что для него это крайне сложно. Его образ жизни связан с постоянным стрессом, недосыпами и неправильным питанием. Хэнкс несколько раз худел и поправлялся для фильмов, а уже в 2013 рассказал о своем диагнозе. Он также добавил, что попытается наладить свой образ жизни, чтобы дальше радовать поклонников ролями.

Майкл Джей Фокс

Кадр из фильма "Назад в будущее"

В 1991 году актеру поставили страшный диагноз — болезнь Паркинсона. Из-за этого он начал много пить, но вскоре смог побороть пристрастие к алкоголю и даже сделал свой фонд, который помогает людям с этим заболеванием. Он написал книгу, где рассказал о принятии своего положения. Сейчас актер принимает препараты и регулярно проходит обследования.

Джулия Робертс

Актриса страдает редким, но очень опасным заболеванием —тромбоцитопенией. Это нарушение иммунитета, которое влияет на свертываемость крови. Даже самый маленький порез может обернуться для Робертс сильным кровотечением. Эта болезнь опасна тем, что пациентам нельзя получать сильные травмы, так как они могут долго заживать или стать причиной сильной потери крови.