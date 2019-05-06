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Сколько зарабатывают российские актеры 

Рамблер 8 часов назад
Фото: Кадр из сериала "Метод"
Не все артисты имеют внушительные гонорары. И в первую очередь они зависят от того, снимается ли актер в фильмах и рекламе или состоит в труппе театра.
Выпускники театральных вузов начинают с 9-11 тысяч рублей в месяц. Дополнительный заработок можно получить, например, от рекламы. Если стажера берут в труппу театра, то независимо от того, выходит он на сцену или нет, он получает зарплату — около 30 тысяч рублей. Кроме того, за каждый выход на сцену актеры получают дополнительный гонорар, который очень зависит от роли (главная или второстепенная).
Если актер также снимается в кино, скорее всего, у него есть собственная стоимость съемочного дня. Она зависит в первую очередь от востребованности: кто-то получает 10 тысяч рублей, а кто-то — 50 тысяч.
Но есть небольшое количество российских киноактеров, заработная плата которых значительно отличается от общей массы. В среднем их заработок может составлять от 2 до 7 тысяч долларов за день съемок в зависимости от категории актера. Категория зависит от количества сыгранных главных ролей и ролей второго плана.
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