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Как сложилась карьера Питера Мейхью, известного ролью Чубакки 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Звездные войны"
Семья Мейхью написала в Твиттере, что актер умер 30 апреля. Ему было 74 года.
"Он отвоевал свое право подняться из инвалидного кресла и снова сыграть Чубакку в фильме "Звездные войны: Пробуждение силы". Он также был консультантом во время съемок "Последних джедаев". В роль Чубакки он вложил сердце и душу, и это видно в каждом кадре — как герой двигается, стреляет с бедра, смотрит яркими глазами… Но семья "Звездных войн" значила для него куда больше роли".
Питер прославился благодаря роли Чубакки в III-VII фильмах саги "Звездные войны", а его дебют в кино был случайным. Продюсеры фильма "Синдбад и глаз тигра" в 1997 году наткнулись на фотографию Питера в газетной статье о людях с большими ногами. Так Мейхью получил роль Минотавра, будучи санитаром в больнице.
Рост актера составлял 2 метра 21 сантиметр. Режиссер "Звездных войн" Джордж Лукас рассказывал, что Мейхью было достаточно встать в полный рост, чтобы заполучить роль гуманоида Чуи с планеты Кашиик.
Из-за высокого роста у Питера с возрастом стали болеть колени. В 2013 году он перенес серьезную операцию, после которой был вынужден ходить с тростью и даже передвигаться на инвалидной коляске.
В 2005 году Мейхью снова сыграл Чубакку в эпизоде "Месть Ситхов". В 2015 в "Пробуждении силы" Питер вернулся к роли вуки вместе с дублером Йонасом Суотамо. В следующей картине "Последние джедаи", который вышел в 2017 году, Чуи играл Суотамо, а Мейхью сохранил за собой должность консультанта по Чубакке.
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Актеры , Звёздные войны: Пробуждение силы , Джордж Лукас
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