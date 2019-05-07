Что стало с финном из «Особенностей национальной охоты»

Финский и российский актер Вилле Хаапасало покорил сердца российских зрителей еще в 1995 году, когда снялся в комедии "Особенности национальной охоты" практически в роли самого себя — обаятельного, хотя и неловкого, финна с узнаваемым акцентом и большим интересом к России.

Вилле Хаапасало родился в 1972 году и приехал в Россию учиться актерскому мастерству в 1991-ом, на курс в ленинградский ЛГИТМиК не говорящего ни слова по-русски финна приняли только потому, что он оплатил обучение. Позже он вспоминал студенческие годы как голодные — продуктов не хватало, и Вилле больше года питался в грузинском кафе чебуреками и лобио. Оттуда и берет корни его любовь к кавказской кухне.

За съемками в "Особенностях национальной охоты", на редкость удачными, последовали другие предложения. Вскоре Вилле сыграл в фильмах «Особенности национальной рыбалки», «Операция с Новым годом», в одном из эпизодов «Убойной силы», и наконец получил одну из главных ролей в драматической ленте «Кукушка» — роль финского солдата времен Второй Мировой. За нее он получил Государственную премию России.

Казалось, карьера Вилле развивалась просто великолепно, однако неожиданная слава вызвала у актера стресс. Он даже возвращался на короткий срок в Финляндию, чтобы в одиночестве поработать водителем грузовика: ведь финны — очень интровертная нация и с трудом переносят большое количество общения. А позже в возрасте 36 лет у Вилле во время отпуска в США случился инфаркт.

Чудом избежав ранней смерти, актер задумался о своей жизни. Он понял, что хочет не только играть в кино, но и вести собственное дело — открыть ресторан. Через некоторое время актер развелся со своей первой женой, актрисой Саррой Хедлунд, с которой у него двое общих детей. Сейчас Вилле живет в гражданском браке с грузинкой Тиной Баркалая, режиссером и продюсером. Они часто бывают в Тбилиси, о котором, как и обо всей Грузии, Вилле говорит с искренним восторгом. А в 2016 году Вилле вернулся в Финляндию и открыл там ресторан грузинской кухни под названием "Пурпур" (Purpur). У Вилле и Тины растет сын, родившийся в 2009 году.

Актер занимается спортом и в последние годы усиленно сражается с лишним весом.