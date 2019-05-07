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Почему Буба Касторский сбежал в Америку 

Рамблер 10 часов назад
Фото: Кадр из фильма "Неуловимые мстители"
Борис Сичкин стал невероятно популярен после выхода на экраны фильма Эдмона Кеосаяна «Неуловимые мстители», где актеру довелось сыграть роль куплетиста Бубы Касторского. Вторая серия картины лишь закрепила успех. Но популярность пришла «под руку» с проблемами, которые в итоге и заставили Сичкина круто поменять свою жизнь.
Артист, как и многие другие его знаменитые коллеги давал концерты и ездил с гастролями по стране. Попасть на выступления Бубы Касторского (прозвище закрепилось за актером до конца дней) мечтало огромное количество зрителей, что, конечно, не давало покоя злопыхателям, коих оказалось не так уж и мало среди коллег-актеров и чиновников. Против Сичкина развернули настоящую войну.
Артиста обвинили в том, что он берет за свои выступления огромные деньги, действуя в обход кассы (якобы часть билетов продают из-под полы втридорога, а разницу Сичкин забирает себе). Сичкина арестовали, так как описанные выше действия, которые ему приписывали, в то время приравнивались к хищению государственного имущества. Для артиста это стало настоящим шоком.
В заключении Сичкин провел почти год, все это время длилось следствие. На суде артиста оправдали и даже признали, что гонорары ему еще и не доплачивали. Тем не менее, как говорится, «осадочек остался». Сичкину перестали предлагать роли, сошли на нет и гастроли. Именно тогда, в 70-х годах, артист и приходит к мысли об эмиграции и в 1979 году, так и не дождавшись возвращения популярности, уезжает в Америку.
Новую жизнь в новой стране начинать всегда непросто, а когда ты уже вкусил славы, а сейчас тебе уже 57 лет, тяжелей вдвойне. В то, что Сичкин вернется в профессию, поверить было сложно, однако ему удалось заявить о себе и поработать, например, с Оливером Стоуном и Энтони Хопкинсом.
В 2002 году Сичкина утвердили на роль крестного отца русской мафии в новом голливудском блокбастере. Актер был очень счастлив, что карьера идет в гору. Но в тот же день, поднимаясь по лестнице в свою квартиру (лифт не работал), ему стало плохо. У Сичкина случился инфаркт. Спасти артиста не удалось, как не суждено было Бубе стать преступным крестным отцом.
Комментарии
Актеры , Борис Сичкин , Оливер Стоун
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