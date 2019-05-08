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Талантливые актеры, у которых нет актерского образования 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Большинство звезд кино не имеют профессионального актерского образования. На широкие экраны некоторых из них привело лишь желание посвятить себя этой противоречивой профессии, другие оказались в этой сфере случайно. Представляем список голливудских, а также советских и российских актеров и актрис, которые, не имея актерского образования, стали асами в своей профессии.

Фаина Раневская

Неординарная и гениальная советская артистка Фаина Раневская не получила профессионального образования. В театральных школах ей отказывали, ссылаясь на отсутствие таланта, а частную школу она не закончила, отдав себя работе в театре.

Вера Глаголева

Вера Глаголева была мастером спорта по стрельбе из лука, а в кино оказалась случайно. На Мосфильме ее приметил оператор фильма «На край света…», где девушка согласилась подыграть другому актеру. После этого режиссер киноленты Родион Нахапетов взял Глаголеву на главную роль, а потом женился на ней. Естественность и раскованность перед камерой были главной фишкой актрисы.

Джим Кэрри

Будучи ребенком, Джим Кэрри не мог и мечтать об образовании. Семья мальчика была бедной, поэтому ему приходилось работать на заводе. В десятом классе будущий актер три раза оставался на второй год, а потом ему пришлось бросить школу. Сначала он прославился как стендап-артист — Кэрри вместе с отцом написал свой первый комический монолог, с которым выступил в клубе в Торонто. Однако настоящая слава пришла к нему после роли сыщика со странностями в фильме «Эйс Вентура». Стоит отметить, что изначально продюсеры не делали на него ставку. Однако благодаря харизме и таланту Кэрри кинофильм собрал в прокате миллионы долларов.

Том Круз

С юных лет Том Круз страдал дислексией, имел кривые зубы, что вызывало насмешки одноклассников. Семья часто переезжала и он сменил 15 школ. В старших классах Круз хотел стать священником, но проявившийся интерес к актерскому мастерству помешал этому. Круз бросил школу и в 18 лет переехал в Нью-Йорк. Там ему предложили сыграть в фильме «Бесконечная любовь», а славу принесли роли в кинолентах «Рискованный бизнес» и «Человек дождя». Однако сейчас актер вернулся к прежним планам: он занимается сайентологией и думает над переездом в Лондон, где находится церковь этого учения.
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Актеры , Джим Кэрри , Фаина Раневская , Вера Глаголева , Том Круз , Родион Нахапетов , РИА Новости
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