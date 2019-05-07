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Взлет и падение звезды «Пиратов XX века» 

Рамблер 9 часов назад
Талгат Нигматулин оставил яркий след в кино. После выхода фильма "Пираты XX века" он стал настоящей звездой, но его жизнь оборвалась слишком рано.
Будущий актер родился в семье шахтера и учительницы, отец погиб, когда мальчику не исполнилось и трех лет, матери, оставшейся одной с двумя детьми, приходилось нелегко, и несмотря на то что она работала директором школы, денег не хватало так сильно, что сына пришлось на время сдавать в детский дом. Когда Талгат подрос, он начал подрабатывать на сахарном заводе и в сапожной мастерской.
Трудное детство не помешало мальчику проявить свои таланты, он писал стихи и рассказы, занимался танцами, легкой атлетикой и карате. После окончания школы Талгат из киргизского Кызыл-Кая поехал поехал поступать в московский ВГИК. Первая попытка оказалась неудачной, зато в цирковое училище взяли сразу.
wikipedia.org
Харизматичного молодого человека заметили на "Мосфильме", и в 1967 году вышел первый фильм с его участием — "Баллада о комиссаре", где он сыграл белогвардейского офицера. Через год Талгат поступил во ВГИК на курс к Сергею Герасимову и Тамаре Макаровой. После выпуска принял решение уехать в Узбекистан, там снимался на местной киностудии, пока бывший однокурсник Николай Еременко не предложил ему сыграть пирата Салеха в "Пиратах XX века". В 1979 году картина произвела фурор, а за Талгатом Нигматулиным закрепилась слава советского Брюса Ли.
Актер продолжал сниматься, заниматься карате и искать себя. Он успел трижды жениться и стать отцом троих детей. Последней женой была актриса Венера Ибрагимова, которая родила ему прекрасную дочку Линду.
Несмотря на семейное счастье актер увлекся дзен-буддизмом и эзотерическими практиками, познакомился с "ученым" Абаем Борубаевым и "целителем" Мирзой Кымбатбаевым и попал в их секту. Родные полагают, что в секту его завела стремление во всем дойти до самой сути и разобраться в неизведанном. Развязка наступила в 1985 году, несколько учеников решили выйти из секту, "учителям" это не понравилось, и они приказали Талгату вернуть их, а заодно взять у них деньги. Он отказался. Позже его нашли в квартире художника Калинаускаса в Вильнюсе. Он лежал в ванной, а на его теле насчитали 119 травм, несовместимых с жизнью. Актеру было всего 35 лет.
Комментарии
Актеры , Видео , Талгат Нигматулин , Тамара Макарова , Брюс Ли , Сергей Герасимов , Николай Еременко
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