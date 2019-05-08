Спонтанные фото со знаменитостями, которых застали врасплох

Не зря говорят, что самые удачные снимки — спонтанные. И фотографии со знаменитостями не являются исключением.

Вот, например, молодожены, устроившие свадебную фотосессию прямо на пешеходном переходе Нью-Йорка бонусом к эффектному кадру получили Зака Браффа в качестве актера массовки в своей сцене.

А мужчина, пытавшийся сфотографироваться с табличкой "Майкрософт" получил в итоге снимок с самим Биллом Гейтсом . Да, мы помним, что Билл не актер, но фотография слишком хороша, и мы не смогли удержаться, чтобы не вставить ее в галерею.

Больше крутых снимков со знаменитыми людьми — в нашей подборке.