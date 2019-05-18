Спортсмены, ставшие знаменитыми актерами

Много ли историй вы знаете о том, что талантливый актер подался в профессиональные спортсмены? Правильно, немного. По крайней мере вспомнить будет трудно. А вот обратное случается сплошь и рядом: спортсмены часто оказываются в кино, и уходить от туда вовсе не собираются. Можно предположить, что каждый из нас в душе актер, но на самом деле все проще — кому не хочется стать знаменитостью, путешествовать по миру и сниматься у лучших режиссеров в индустрии? Ну и, что уж кривить душой, получать внушительные гонорары.

Герои этой подборки оказались в нужном месте в нужное время, и давно успешно снимаются в кино. Кстати говоря, все сложные трюки и боевые сцены они выполняют самостоятельно!

Мы собрали несколько историй о творческом пути самых известных актеров-атлетов.