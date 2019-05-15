Советские актрисы, у которых не сложились отношения с детьми

Они состоялись в профессии, но не смогли стать идеальными матерями. Рассказываем, как складывались отношения с детьми у популярных советских актрис.

Наталья Фатеева

Кадр из фильма "Три плюс два"

Для актрисы на первом месте стояла карьера, поэтому сын Владимир, родившийся в браке с известным актером Владимиром Басовым , до семи лет жил с бабушкой и дедушкой в Харькове. Потом актриса вышла замуж во второй раз, забрала ребенка в Москву и тут же определила его в школу-интернат на пятидневку. Отношений с мамой по сути не было, с отцом мальчик тоже не встречался. Хотя он смог наладить с ним отношения, когда вырос.

Во втором браке у Натальи Фатеевой родилась дочь Наталья, с ней также не было близких отношений, окончательно они испортились, когда девочка забеременела в 16 лет. Актриса настояла на том, чтобы оставить младенца в роддоме, но родители отца сумели его найти и забрать к себе. Позже ему открыли тайну его происхождения, но простить мать и бабушку он так и не смог.

Лидия Федосеева-Шукшина

Кадр из фильма "Калина красная"

У актрисы трое дочерей, с двумя из них она поддерживает отношения, хотя и не самые теплые, но со старшей дочерью Анастасией ничего не получилось. Она родилась в первом браке, когда актриса еще только училась, потом она она вышла замуж за Василия Шукшина , а дочку отправила к бывшей свекрови. Когда девочке исполнилось десять лет, актриса захотела ее забрать, но бабушка не отдала внучку. В 14 лет Анастасия переехала к отцу в Киев, бабушки не стало. После окончания школы она отправилась в Москву, хотела поступить во ВГИК, экзамены провалила, а когда попыталась прийти к матери, дверь ей никто не открыл. Анастасия вышла замуж за Нельсона Франсишку из Анголы, у них родилась дочь Лаура.

Кадр из видео

В 37 лет Анастасию осудили за перевозку наркотиков, Лидия Федосеева-Шукшина пыталась выхлопотать освобождение, но дочерью предпочла не встречаться. После освобождения Анастасия сделала попытку наладить отношения, но не сложилось. В 2017 году Анастасия и Лаура стали героинями телешоу, где рассказали свою историю. Федосеева-Шукшина сочла это предательством и прекратила общение.

Людмила Гурченко

Кадр из фильма "Вокзал для двоих"

Первый и единственный ребенок у знаменитой актрисы родился в браке со сценаристом Борисом Андроникашвили. Вообще-то Людмила Гурченко очень ждала мальчика, которого хотела назвать в честь отца — Марком, но родилась девочка Маша.

До трех лет она жила с бабушкой и дедушкой в Харькове, а потом переехала в Москву к матери. Гурченко была разочарована тем, что у нее родилась "абсолютно обычная" дочь. И вопреки стараниям актрисы арстистки из дочки не получилось, она с поразительным упрямством делала все назло матери и поступила в медицинское училище. И даже в зрелом возрасте наладить отношения не удалось, ситуация только ухудшилась, когда мать и дочь делили квартиру. В 2011 году Людмила Гурченко ушла из жизни, а спустя шесть лет не стало ее дочери.