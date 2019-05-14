Звезды «Игры престолов», сыгравшие в «Гарри Поттере»

Мир тесен, а мир киноактеров еще теснее. Вспоминаем актеров из культовой саги "Игра престолов", которые сыграли в не менее популярных фильмах о Гарри Поттере

Джим Бродбент

Кадры из фильмов

Архимейстер Цитадели Эброз из "Игры престолов" сыграл одну из главных ролей в фильме "Гарри Поттер и Принц-полукровка". Джим Бродбент воплотил на экране образ профессора зельеварения Горацио Слизнорта.

Дэвид Брэдли

Кадры из фильмов

Глава дома Фреев, лорд Переправы Уолдер Фрей снимался во всех фильмах о Гарри Поттере. Он сыграл роль смотрителя Хогвартса — Аргуса Филча, который был лишен магических способностей, ненавидел учеников, зато нежно любил свою кошку Миссис Норрис.

Киаран Хайндс

Кадры из фильмов

Верховный вождь одичалых Манс Налетчик сыграл роль Аберфорта Дамблдора, который был владельцем бара "Кабанья голова" и братом директора Хогвартса Альбуса Дамблдора.

Фредди Строма

Кадры из фильмов

Актер сыграл роль Дикона Тарли, сына лорда Рэндилла Тарли, в шестом сезоне "Игры престолов", от съемок в седьмом сезоне он отказался ради другого проекта. В фильмах о Гарри Поттере он исполнил второстепенную роль Кормака Маклаггена, его можно увидеть в шестой, седьмой и восьмой частях.

Наталия Тена

Кадры из фильмов

Одичалая Оша из "Игры престолов" сыграла эксцентричную Нимфадору Тонкс, волшебницу-метаморфа, которая героически погибла в последней части.